На Кубани собрали рекордный урожай зерновых

Краснодарский край завершил уборку зерновых и зернобобовых культур.

Несмотря на майскую засуху и июльские ливни, кубанские аграрии собрали 10,4 миллиона тонн зерна, что выше прошлогоднего, рекордного урожая. Тогда в Краснодарском крае — главной хлебной житнице страны — получили 10 миллионов 364 тонны зерновых колосовых и зернобобовых культур, а теперь на 57 тысяч тонн больше.

Только пшеницы было собрано 9 миллионов 268 тонн при средней урожайности 64,1 центнера с гектара, а в передовых хозяйствах Новокубанского, Тбилисского и Брюховецкого хозяйств намолачивали с каждого гектара от 75 до 95 центнеров.

Секрет рекордов — в соблюдении технологий, трудолюбии и следовании советам ученых. Благодаря этому удалось получить хороший урожай даже в сложных погодных условиях нынешнего года. Ведь с середины апреля в большинстве районов края в землю не упало ни капли дождя, а в июле обрушились проливные дожди.

Но самой большой напастью нынешнего лета стал небывалый град, повредивший в конце июня более 60 тысяч гектаров сельхозугодий. От природного катаклизма пострадали 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 30 сельхозпредприятий. На площади около 30 тысяч гектаров зафиксирована гибель урожая. В их числе поля зерновых культур, посевы овощей и сады.

Кубань, надо отметить, почти каждый год улучшает свои показатели по сбору зерновых культур. Так, в 2013 году в крае собрали 8,2 миллиона тонн зерна, в 2015-м — около 9,4 миллиона тонн, а с 2016-го этот показатель превышает 10-миллионную отметку. Вместе с намолотами растет и качество зерна. В нынешнем году почти 90 процентов собранного зерна пригодно для выпечки хлеба. В минувшем году этот показатель был значительно ниже.

Кубанское зерно востребовано как в других российских регионах, так и за рубежом. В портах сейчас идет его отгрузка. За килограмм пшеницы третьего класса товаропроизводители получают по 12 рублей, четвертый класс идет по 11 рублей. Ежегодно Кубань экспортирует примерно восемь миллионов тонн зерна, примерно столько же планируем продать за границу и в этом году. Основные покупатели — Турция и Египет.

Что касается пропашных и технических культур, прежде всего кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, значительно пострадавших от весенней засухи, то тут прогнозы далеко не радужные. Зато ягод и плодов собрали значительно больше прошлогоднего, ожидается хороший урожай риса, винограда и чая.