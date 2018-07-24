ОАК проводит сразу несколько испытаний новых и модернизированных самолётов

В настоящее время в Объединённой авиастроительной корпорации проходят испытания сразу несколько новых моделей самолётов, относящихся ко всем четырём дивизионам ОАК — военном, гражданском, транспортном и специальном.

А-100



А-100

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В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г. М. Бериева проходит испытания новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100. Первый борт этого типа был создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А, построенного на ульяновском авиационном заводе «Авиастар-СП». А-100 — это многофункциональный авиационный комплекс, способный быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Самолёт придёт на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.

Авиационный комплекс РЛДН нового поколения А-100 создается ТАНТК им. Г. М. Бериева в рамках Государственной программы вооружения совместно с концерном радиостроения «Вега».

Ту-160



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Виталий Копылов»

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В январе в Казани президент России Владимир Путин присутствовал во время демонстрационного полёта нового стратегического ракетоносца Ту-160. В 2015 году было принято решение о возобновлении производства Ту-160 на входящем в дивизион стратегической и специальной авиации ОАК Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал компании «Туполев»). Демонстрационный полёт проходил на высоте 300 м и длился около семи минут. Лётчики выполнили манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

Многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 — самый большой самолёт с изменяемой геометрией крыла, один из наиболее мощных боевых самолётов в мире. Ракетоносец Ту-160 — первый новый самолёт, произведенный в рамках программы глубокой модернизации. На модернизированном Ту-160М обновлено пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Модернизирован комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что глубокая модернизация позволит увеличить боевую эффективность самолёта более чем на 60% за счёт расширения функций и улучшения характеристик бортового оборудования, повышения точности навигационных систем, использования новых средств самообороны и противодействия. На самолёте будет установлена новая информационно-управляющая система, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полётной информации в единой системе. Самолёт сможет применять новые виды вооружений.

Ил-78М-90А



Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет

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В тот же день, когда в Казани главе государства был продемонстрирован Ту-160, в Ульяновске состоялся первый полёт полностью российского модернизированного самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А. Он разработан конструкторами Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, производится на заводе «Авиастар-СП».

Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А.

На топливозаправщике установлены современные пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи, «стеклянная» кабина, которые отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полётов и точность самолётовождения.

Самолёт оснащён четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлётной тягой. Их удельный расход топлива на 12-14 процентов ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолётов-топливозаправщиков. В результате Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью и может брать большее количество топлива для заправки самолётов.

МиГ-35



Новейший истребитель МиГ-35 завершил заводские испытания

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Тем временем российская самолётостроительная корпорация (РСК) «МиГ» успешно завершила в Луховицах (Московская область) заводские испытания многофункционального истребителя МиГ-35, созданного в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

«Авиационный комплекс МиГ-35 по своим боевым возможностям, объёму и эффективности решаемых задач, соотношению „цена/качество“ сегодня является совершенной боевой машиной для действий в условиях вооруженных конфликтов высокой интенсивности. Самолёт позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжёлых истребителей», — подчеркнул генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

В ходе заводских испытаний был выполнен полный комплекс работ по проверке бортового радиоэлектронного оборудования, прицельно-навигационной системы, радарной установки, двигателей и всех систем самолёта.

SSJ100



Самолет Sukhoi Superjet 100

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Компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) проводит в Жуковском (Московская область) испытания самолёта Sukhoi Superjet 100 (бортовой № 97006) с установленными законцовками крыла. Конфигурация саблевидных законцовок, установленная на SSJ100, стала результатом комплекса расчётных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведённых разработчиком самолёта при участии ЦАГИ. Установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлётно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%. Ожидаемое улучшение взлётно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100 на региональной сети аэродромов, а также в условиях жаркого климата и высокогорья.

«Компания „Гражданские самолёты Сухого“ последовательно реализует программу совершенствования самолёта SSJ100 с целью расширения рынков его сбыта, увеличения числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолёта, в том числе обеспечит экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100», — подчеркнул президент ГСС Александр Рубцов.

12 июля на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова в Жуковском этот Суперджет совершил аварийную посадку с неполностью выпущенной правой стойкой шасси.

После выработки топлива была произведена аварийная посадка на залитую пеной ВПП аэродрома. Посадка прошла благополучно. На борту находилось три члена экипажа, никто из них не пострадал. В ГСС сообщили, что «повреждения самолёта после выполнения жёсткой посадки незначительны, самолёт будет восстановлен для продолжения испытаний».

МС-21



МС-21

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20 июля в Жуковский для прохождения лётных и сертификационных испытаний прилетел второй опытный самолёт МС-21 с бортовым номером 73053. Самолёт выполнил шестичасовой беспосадочный перелёт из Иркутска.

Дальнейшие испытания второго лётного образца машины вместе с первым самолётом будут проводиться на базе Лётно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ им. А.С.Яковлева.

Незадолго до перелёта в Подмосковье самолёт «одели» в новую ливрею: он был окрашен в белый цвет, чтобы «наглядно продемонстрировать высокое качество поверхности планера и точность стыковки отсеков фюзеляжа».

Су-57





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Там же, в Жуковском, проходят лётные испытания российского истребителя пятого поколения Су‑57 с двигателем второго этапа. Первый полёт самолёт-лаборатория Су-57 бортовой № 052 выполнил в начале декабря 2017 года.

При создании перспективного двигателя для Су-57 были применены новейшие технологии и материалы, использование которых позволило достичь технических требований, предъявляемых к силовой установке пятого поколения.

Увеличение удельной тяги силовой установки обеспечивает самолёту сверхзвуковую крейсерскую скорость, а за счёт уменьшения удельного расхода топлива улучшена экономичность двигателя. Силовая установка оснащена интегрированной интеллектуальной системой управления «самолёт — двигатель», максимально информативной и удобной для лётчика.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул: «Успешный полёт с новым двигателем придаёт дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели».