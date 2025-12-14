Сертификационные испытания сразу трёх типов гражданских самолетов в России идут очень активно. В конце 2025 года Ил-114-300, МС-21-310 и импортозамещенный Суперджет постоянно выполняют полеты по программам. Только за вторую половину ноября и первую неделю декабря машины в общей сложности 39 раз поднимались в небо.

В программе сертификационных испытаний среднемагистрального пассажирского МС-21-310 участвуют одновременно 4 машины. В ноябре-декабре 2025 года летали 3 из них — все с двигателями ПД-14, но с разной долей отечественного оборудования. Так, на машинах с номерами 73051 и 73055 не всё оборудование российское, а на самой свежей среди участвующих в испытаниях 73057 — оно уже полностью отечественное.

Вся троица базируется в Жуковском, полёты выполняются достаточно длительные — от 3 до 6 часов 30 минут. Один из бортов летал в арктические регионы России и из-за сильного попутного ветра даже стал «рекордсменом», достигнув максимальной скорости на высоте 1035 км/ч. Вообще максимальная скорость, на которой выполняют полеты МС-21, участвующие в сертификационных полетов, составляет обычно 940-960 км/ч.

Тем временем «Суперджетов» во второй половине ноября — начале декабря 2025 года летало на испытаниях сразу 3 машины. Это самолёты с номерами 97005 (не импортозамещенный вариант, на нём отрабатывают задачи для поддержания лётной годности выпущенных до 2022 года машин), 97021 (прежние двигатели, но российское оборудование) и 97024 (всё российское, включая двигатели ПД-8). В принципе, именно к теме импортозамещения относятся две последние упомянутые машины. Про них и расскажем.

Полёты выполняются в двух точках на большом расстоянии друг от друга. Это подмосковный Жуковский и заводской аэродром завода, где выпускают «Суперджеты» — в Комсомольске-на-Амуре. Между ними 6100 километров.

Из Жуковского самолёт 97021 летает на север — до Сыктывкара и через Киров и Нижний Новгород возвращается назад. Длительность полётов этого борта составляет от 2,5 до 5 часов. Максимальная зафиксированная скорость — 980 км/ч в одном из полётов, но обычно этот показатель находится на уровне 880-900 км/ч. Машина набирала высоту до 12 километров. Все эти цифры из полётов в ноябре-декабре 2025 года.

Самолёт 97024, фактически являющийся первой серийной машиной в импортозамещенном исполнении, работает в районе Комсомольска-на-Амуре. Полёты длиной 2,5-3,5 часа выполняются на максимальной скорости до 910 км/ч и с набором высоты до 11 километров.

Ну и в заключение об Ил-114-300. Во второй половине ноября — начале декабря 2025 года в сертификационных полётах принимали участие — с номерами 54115 и 54116. Оба базируются в Жуковском, вторая машина успела побывать на Луховицком авиазаводе, где строят Ил-114-300. Именно на 54116 установили салон серийного пассажирского самолёта.

Известно, что 9 декабря самолёт с установленным пассажирским салоном вернулся к программе испытаний в Жуковском.

Средняя продолжительность полётов в начале нынешней зимы у Ил-114-300 составила 3 часа. Во время их выполнения была достигнута скорость 510 км/ч и высота 7,6 километра.

Как видим, сертификационные полеты по всем трём типам воздушных судов не останавливаются. Машины постоянно находятся в небе и отрабатывают самые разные сценарии для того, чтобы потом уже в серийном исполнении исправно возить пассажиров по маршрутам нашей огромной страны.