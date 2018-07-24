В Пензенской области введено в оборот более 24 тыс. га залежных земель

С начала 2018 года в Пензенской области ввели в оборот более 24 тыс. гектаров ранее неиспользуемой пашни. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Из них 4 тыс. гектаров пришлось расчищать от деревьев и кустарников, которыми заросли участки.

Всего в 2018 году планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 45 тыс. гектаров ранее неиспользуемой земли. Ситуация находится на постоянном контроле министерства и органов местного самоуправления.

По данным Министерства сельского хозяйства России, Пензенская область второй год удерживает лидерство среди регионов по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

В 2017 году в регионе введено 57 тыс. га ранее неиспользуемой пашни, что составляет 114% от плана. Это позволило Пензенской области обойти по этому показателю прежнего лидера — Московскую область.

В планах пензенских аграриев на 2018 год ввести в оборот 45 тыс. га неиспользуемых земель.

23 июля Пензенская область начала уборочную компанию. В Неверкинском и Спасском районах аграрии приступили к уборке озимой пшеницы. Культура скошена с площади 135 га, средняя урожайность составила 45 центнеров с га.

penzanews.ru/apk/127737-2018