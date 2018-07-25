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Судостроение и судоходство

Заложен морской тральщик «Пётр Ильичёв»

  •  © Рендер с сайта almaz-kb.ru

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Пётр Ильичёв» — 6-й тральщик проекта 12700 «Александрит».

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов» (БФ)

Зав. № 522 — заложен 24.04.15 — «Георгий Курбатов»

Зав. № 523 — заложен 25.01.17 — спущен 25.04.18 — «Иван Антонов» (для ЧФ)

Зав. № 524 — заложен 20.04.17 — «Владимир Емельянов»

Зав. № 525 — заложен 26.12.17 — «Яков Баляев»

Зав. № 526 — заложен 25.07.18 — «Пётр Ильичёв»

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире (среди боевых кораблей) корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, рулевого Краснознамённого Тихоокеанского флота Петра Ивановича Ильичёва, который 18 августа 1945 года во время высадки десанта на остров Шумшу своим телом закрыл амбразуру японского дота.

Ранее имя «Пётр Ильичёв» носил большой десантный корабль проекта 1171.

Тральщик «Иван Антонов» (первый серийный корабль проекта 12700) у достроечной набережной:

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru

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Санкт-Петербург, Средне-Невский судостроительный завод, СНСЗ, тральщик, 12700, Пётр Ильичёв
  • Нет аватара g1v2
    25.07.1812:41:46

    Чего по планам закладки тральщиков для ТОФ слышно. Насколько помню, на АССЗ строить хотели. Идут какие-то подготовительные работы? Есть какая-то инфа?

    #1055500
    • Нет аватара Юрген
      25.07.1812:47:41

      «Яков Баляев» для ТОФ предназначен

      #1055503
    • Human RS Human RS
      25.07.1813:43:10

      Чего по планам закладки тральщиков для ТОФ слышно.

      Похоже Яков Баляев и Пётр Ильичёв для ТОФ и идут.

      Отредактировано: Human RS~13:45 25.07.18
      #1055529
      • Нет аватара g1v2
        25.07.1814:39:26

        Речь шла о том, что будет организовано строительство тральщиков на АССЗ. Поэтому и спрашиваю — есть ли какая-то инфа по этому.

        #1055548
    • A_SEVER A_SEVER
      25.07.1814:31:35

      помню, на АССЗ строить хотели

      Поскольку СНСЗ после модернизации уверенно выходит на плановый темп 2 тральщика в год, то большой необходимости начинать их строительство на АССЗ нет.

      #1055540
      • Нет аватара g1v2
        25.07.1814:43:46

        Ну хз. Потребность в современных тральщиках большая. Только на замену надо штук 40. На мой взгляд один Средне-Невский не справится. Тч на мой взгляд стр-во на АССЗ было бы правильным шагом. И планы эти озвучивались неоднократно. Но как понимаю, пока в эту сторону подвижек нет.    

        #1055551
  • Katamaran Katamaran
    25.07.1812:59:20

    Что нас ждет в канун праздника еще? Усилием воли принятый Горшков? Может что-то еще по мелочи или вспомогалочке? Пока можно зачесть спуск в Благовещенске…спуск в Зеленодольске, сегодняшнюю закладку и грядущее принятие Горшкова.

    Отредактировано: Katamaran~13:00 25.07.18
    #1055511
    • A_SEVER A_SEVER
      25.07.1813:16:21

      спуск в Зеленодольске
      МРК спустили на воду скорее всего ещё весной.

      #1055517
      • Katamaran Katamaran
        25.07.1813:18:04

        допустим. тогда одна надежда на Новгород.

        #1055518
      • Комментарий удален
    • Human RS Human RS
      25.07.1813:47:00

      Может еще Василия Быкова передадут Флоту? Плюс новый Грачонок для КВФ, как раз испытания проходит.

      ЗЫ.Кстати, радует что Совершенного наконец допилили до полностью боеготового состояния.

      Отредактировано: Human RS~13:52 25.07.18
      #1055530
  • Katamaran Katamaran
    25.07.1813:43:03

    Пока так:

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    #1055528
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