Заложен морской тральщик «Пётр Ильичёв»
Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Пётр Ильичёв» — 6-й тральщик проекта 12700 «Александрит».
Серия:
Зав. № 521 — заложен
Зав. № 522 — заложен
Зав. № 523 — заложен
Зав. № 524 — заложен
Зав. № 525 — заложен
Зав. № 526 — заложен
Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире (среди боевых кораблей) корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, рулевого Краснознамённого Тихоокеанского флота Петра Ивановича Ильичёва, который 18 августа 1945 года во время высадки десанта на остров Шумшу своим телом закрыл амбразуру японского дота.
Ранее имя «Пётр Ильичёв» носил большой десантный корабль проекта 1171.
Тральщик «Иван Антонов» (первый серийный корабль проекта 12700) у достроечной набережной:
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
25.07.1812:41:46
25.07.1812:47:41
25.07.1813:43:10
25.07.1814:39:26
25.07.1814:31:35
25.07.1814:43:46
25.07.1812:59:20
25.07.1813:16:21 МРК спустили на воду скорее всего ещё весной.
25.07.1813:18:04
25.07.1813:47:00
25.07.1813:43:03