



© Рендер с сайта almaz-kb.ru

Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» заложен морской тральщик «Пётр Ильичёв» — 6-й тральщик проекта 12700 «Александрит».

Серия:

Зав. № 521 — заложен 22.09.12 — спущен 27.06.14 — передан 09.12.16 — «Александр Обухов» (БФ)

Зав. № 522 — заложен 24.04.15 — «Георгий Курбатов»

Зав. № 523 — заложен 25.01.17 — спущен 25.04.18 — «Иван Антонов» (для ЧФ)

Зав. № 524 — заложен 20.04.17 — «Владимир Емельянов»

Зав. № 525 — заложен 26.12.17 — «Яков Баляев»

Зав. № 526 — заложен 25.07.18 — «Пётр Ильичёв»

Проект корабля разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире (среди боевых кораблей) корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Применение этой технологии позволяет увеличить срок службы корабля и значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

Тральщик назван в честь Героя Советского Союза, рулевого Краснознамённого Тихоокеанского флота Петра Ивановича Ильичёва, который 18 августа 1945 года во время высадки десанта на остров Шумшу своим телом закрыл амбразуру японского дота.

Ранее имя «Пётр Ильичёв» носил большой десантный корабль проекта 1171.

Тральщик «Иван Антонов» (первый серийный корабль проекта 12700) у достроечной набережной:



© Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru