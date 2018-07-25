Кыштымский медеэлектролитный завод увеличил мощность цеха медной катанки на 40%

Русская медная компания завершила модернизацию производства медной катанки на «Кыштымском медеэлектролитном заводе» (ЗАО «КМЭЗ», Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания»). В рамках проекта заменена литейная машина, смонтирован новый черновой прокатный стан компании Southwire и вспомогательное оборудование.

Проект позволил увеличить производительность линии по выпуску медной катанки с 13 тонн до 19 тонн в час. В результате общая мощность линии выросла со 100 тысяч до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта составила около 288 млн рублей. Первую партию продукции в обновленном цехе выпустили в июле. В настоящее время идет окончательная отладка оборудования.

Параллельно с модернизацией технологической линии в цехе медной катанки улучшили условия труда для работников — провели косметический ремонт производственных и бытовых помещений, обновили систему освещения.

Модернизация цеха медной катанки — второй инвестиционный проект, реализованный на КМЭЗе за последние два года.

В первом квартале 2018 года на заводе были запущены в эксплуатацию две новые серии электролизных ванн по 40 ванн в каждой. В результате мощность цеха электролиза меди КМЭЗа выросла до 140 тысяч тонн в год. На реализацию проекта предприятие направило более 380 млн рублей.

Следующим этапом развития КМЭЗа станет создание производства медной электролитической фольги.

Проект стоимостью 3 млрд рублей был представлен на стенде РМК на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2018.

Комментирует генеральный директор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев: «В результате модернизации мы выровняли производительность цехов медной катанки и электролиза меди. Теперь в случае необходимости мы сможем направлять весь объем медных катодов на выпуск медной катанки. Это позволит нам гибко реагировать на динамику спроса на эти виды продукции. Кроме того, мы уже начали строить цех электролиза медной фольги, которая также будет производиться из медной катанки КМЭЗа».