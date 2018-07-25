Холдинг «Орел Нобель-Агро» запустил первую очередь элеватора в Орловской области

АО «Орел Нобель-Агро» 25 июля открыло первую очередь элеватора в Новосильском районе Орловской области. Введение его в эксплуатацию позволит дополнительно создать около 50 рабочих мест.

Стоимость строительства первой очереди оценивается в 345 млн рублей, всего проекта в 0,5 млрд рублей. Приступить к возведению второй очереди «Орел Нобель-Агро» планирует к осени текущего года. Мощность всего элеватора запланирована на уровне 50 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Строительство элеватора компания реализует при поддержке АО «Росагролизинг».

Кроме того, в планах «Орел Нобель-Агро» — строительство животноводческого комплекса на территории Новосильского района стоимостью более 2 млрд рублей. Предположительно, общее поголовье комплекса составит более 5 тыс. голов крупного рогатого скота, из которого 2,4 тыс. голов — дойное стадо. Расчетная продуктивность составит 9,5-10 тыс. в год от одной коровы, суточный объем молока — 75 тонн в сутки. Новое предприятие позволит создать 90 рабочих мест.

«Орел Нобель-Агро» обрабатывает 22,7 тыс. га пашни в Новосильском районе. В прошлом году компания произвела 36,7 тыс. тонн зерновых, более 600 тонн сои, почти 2,6 тыс. тонн подсолнечника.