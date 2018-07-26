Газовики строят вторую очередь Якутского ГПЗ

В столице РС(Я) продолжается масштабная модернизация Якутского газоперерабатывающего завода, в рамках инвестиционной программы АО «Сахатранснефтегаз».

Напомним, главное предназначение ЯГПЗ — дополнительная переработка (осушка) природного газа для потребителей Якутска. Поставка осушенного газа производится промышленным, коммунально-бытовым предприятиям и населению столицы под давлением 6 атм, ЯГРЭС и ЯГРЭС -2 — под давлением 18 атм.

Первая очередь завода была введена в строй в 1995 году, при строительстве второй используются все технологические новинки по глубокой очистке природного газа, сообщил главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев.

Модернизация завода предполагает строительство трёх объектов, сказал Гоголев. Первый из них — резервный узел редуцирования (РУР). Это основной объект, который полностью заменит существующую газораспределительную станцию (ГРС), которая является основным стратегическим объектом при поставках газа для столицы республики. «Ранее вопрос переноса ГРС Якутска рассматривался в ряде госпрограмм газификации, но из-за нехватки средств он так и не был реализован, — отметил Александр Гоголев. — В настоящий момент необходимость переноса вытекает, в том числе, из предстоящего запрета на эксплуатацию ГРС по причине ее несоответствия требованиям промышленной безопасности». Второй объект — пункт налива сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Он возводится для освобождения площадки, где сейчас находятся посты заправок автомобилей-пропановозов и бензовозов. На высвобожденной территории впоследствии будет размещён третий объект — технически перевооруженная газофракционная установка, в том числе здание турбодетандерной установки и площадка переключающей арматуры.

«Все объекты строятся с применением самых современных средств автоматизированного управления», — подчеркнул Гоголев.

Запуск 2-й очереди ЯГПЗ позволит существенно увеличить производство СУГ, завод сможет полностью обеспечить спрос на качественное автомобильное топливо, а город — получать надёжное газоснабжение.