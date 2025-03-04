© img.geliophoto.com

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Якутии, на 400 км севернее Байкала. Это одно из крупнейших месторождений «Газпрома» на Востоке страны. Запасы месторождения — 1,2 трлн кубометров природного газа. Газ отсюда отправляется по магистральному газопроводу «Сила Сибири» на Дальний Восток и в Китай. Проектная мощность газопровода — 38 млрд кубометров природного газа в год.

Чаяндинское месторождение по классификации относится к категории уникальных — и по компонентному составу сырья, и по геологическому строению недр, и по пластовым условиям. На Чаяндинском месторождении впервые в России в промышленном масштабе использована технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно на промысле.

1. Чаяндинское месторождение открыто в 1983 году в Ленском районе Республики Саха (Якутия). В 2008 году «Газпром» получил лицензию на разработку, провёл комплекс геологоразведочных работ. Добыча газа ведётся с 2019 года.

© img.geliophoto.com

2. Запасы месторождения — 1,2 трлн кубометров природного газа. Сегодня это одно из крупнейших на востоке страны нефтегазоконденсатных месторождений. Проектная мощность «Чаянды» — 25 млрд куб. м газа в год.

© img.geliophoto.com

3. Газ Чаяндинского месторождения поступает в магистральный газопровод «Сила Сибири» — крупнейшую систему транспортировки газа на Востоке России (более 3000 км). Газопровод также называют «восточным» маршрутом" — он транспортирует газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии, доставляет газ на Дальний Восток и в Китай.

© img.geliophoto.com

4. Транспортировка по трубам — самый распространённый способ доставки газа. Но перед отправкой потребителям его необходимо подготовить — дело в том, что вместе с природным газом из скважины выходят различные примеси.

© img.geliophoto.com

5. На Чаяндинском месторождении применяется несколько этапов очистки природного газа. Первый — это очистка сырья от механических примесей и капельной жидкости. Данная процедура проходит в специальных сепараторах. Второй этап — это осушка газа. В ходе нее в абсорберах с помощью триэтиленгликоля из сырья извлекается остаточная влага.

© img.geliophoto.com

6.

© img.geliophoto.com

7.

© img.geliophoto.com

8.

© img.geliophoto.com

9. Гелиевые фильтры — элементы установки мембранного выделения гелиевого концентрата (УМВГК). Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объёмы гелия. Выделение гелия из газа происходит в два этапа. На первом в процессе низкотемпературной конденсации получается гелиевый концентрат, в котором объёмная доля полезного вещества составляет не менее 80%. Затем концентрат очищается от примесей — метана, азота, водорода, неона, аргона.

© img.geliophoto.com

10. УМВГК на Чаяндинском месторождении — это уникальный производственный комплекс с двухступенчатым мембранным газоразделением. Сырьевой газ здесь делится на два потока: пермеатный (обогащённый гелием) и ретентантный (подготовленный товарный). В масштабах, как на Чаяндинском месторождении, такой технологический процесс извлечения гелия применяется впервые в мире. Подготовленный товарный газ поступает в «Силу Сибири». Он имеет в своём составе столько ценного гелия, сколько необходимо в текущий период для переработки на Амурском газоперерабатывающем заводе.

© img.geliophoto.com

11.

© img.geliophoto.com

12. Чаяндинское месторождение является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей.

© img.geliophoto.com

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум или Sponsr. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен