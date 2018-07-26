Ростех создал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов

Ростех впервые продемонстрировал уникальную разработку для эвакуации людей из высотных зданий — индивидуальную парашютную систему специального назначения «Шанс».

Первая открытая демонстрация новинки состоялась на аэродроме «Киржач» в рамках открытия производственного комплекса АО «НИИ Парашютостроения» холдинга «Технодинамика», входящего в состав Госкорпорации.

В отличие от обычных парашютных систем «Шанс» позволяет десантировать человека со сверхмалых высот — от 30 метров (высота девятиэтажного дома) и выше.

В состав изделия входит вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов, три парашюта, удерживающих заданную скорость приземления, а также ранец с подвесной системой. При этом, парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки.

«Растущая урбанизация приводит к появлению все большего количества высотных зданий. Несмотря на повышенные требования к безопасности таких объектов, экстренная эвакуация из них в случае ЧС часто затруднена. Для решения этой проблемы создана система „Шанс“, которая может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах.

В своем роде это уникальная разработка, в которой, несмотря на кажущуюся простоту, сконцентрированы лучшие достижения отечественного парашютостроения», — рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В текущей комплектации парашют предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг с высоты не менее 30 метров. Система обладает собственной массой 4,8 кг и габаритами 50×30×20 см. «Система прошла ряд стендовых испытаний. Изделие однозначно будет востребовано компаниями, эксплуатирующими высотные сооружения, — это и бизнес-центры, и отели, и многоэтажные объекты жилой недвижимости», — отметил глава «Технодинамики» Игорь Насенков.

Открытая в Киржаче сегодня новая производственная линия «НИИ Парашютостроения» позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские и другие, в том числе — крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв.м.