«Технодинамика» расширяет присутствие своей продукции в российских самолетах типа SSJ-100 и МС-21

НПП «Респиратор» холдинга «Технодинамика» ведет разработку адаптивных агрегатов и систем пожарной защиты, предназначенных для самолетов SSJ-100. Так, на предприятии уже создали новые стационарные огнетушители, дозирующее устройство, форсунки магистралей пожаротушения, огнетушитель мусоросборника, а также дренажные клапаны и ручной огнетушитель.

Кроме того, УАП «Гидравлика», входящее в холдинг, проводит опытно-конструкторскую работу «Разработка комплектующих для самолета МС-21». Предприятие уже подготовило эскизный и технический проекты, а также рабочую конструкторскую документацию для гибких трубопроводов в огнестойком исполнении с защитным покрытием и модулей гидравлических фильтров. В самолето-комплект входит 95 рукавов и 6 модулей фильтров.

В настоящее время специалисты осуществляют подготовку производства для изготовления опытных образцов и проведения предварительных и межведомственных испытаний. Планируется, что серийные поставки комплектующих начнутся в 2019 г.

Также с большой долей вероятности холдинг станет поставщиком системы пожаротушения не только для самолета SSJ-100, но и для МС-21.

Ранее для программы МС-21 холдинг «Технодинамика» уже был выбран поставщиком устройств с электроприводом для грузовых дверей фюзеляжа самолета и ряда изделий для перспективного двигателя ПД-14, а также оборудования для монтажа и демонтажа аккумуляторов в отсек фюзеляжа.