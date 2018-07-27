Пермский филиал УралХима завершил два инвестпроекта в июне

Пермские «Минеральные удобрения» (ПМУ, входят в «УралХим») повысили эффективность работы производства за счет завершения двух инвестпроектов в июне 2018 года.

Первый проект — «Стабилизация производительности агрегата аммиака на уровне 1725 тонн в сутки в среднем по году». Ранее на производстве была запущена новая установка обратного осмоса и заменены восемь секций аппаратов воздушного охлаждения. В течение этого года сотрудники предприятия провели переобвязку системы, что позволило повысить эффективность охлаждения синтез-газа.

В дальнейшем планируется перевооружить системы очистки, что увеличит производительность агрегата на 2,3%. Сейчас проводится проектирование перевооружения.

Второй проект — «Модернизация компрессора природного газа поз. 102-J». В ходе работ была смонтирована байпасная линия с увеличенным рабочим давлением на газопроводе от газораспределительной станции до компрессора природного газа. Это позволило снизить расход природного газа.

Пермские «Минеральные удобрения» выпускают два основных вида продукции: жидкий синтетический аммиак и приллированный карбамид.

В состав производственных активов «УралХима» входят филиал «Азот» (Березники), а также «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская область), ЗМУ КЧХК (Кировская область) и «Минеральные удобрения» (Пермь).