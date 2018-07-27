Хорошеют наши города (выпуск 8)

В Севастополе завершена реконструкция Динопарка

«Динопарк» в городе-герое Севастополе полностью готов к эксплуатации. Благодаря проведённой реконструкции в Динопарке сформированы семь тематических зон. На сегодняшний день выполнены работы по устройству дорожек и площадок, установлены 2 игровые и 2 спортивные площадки, а также детская площадка и скейтпарк.

В рамках благоустройства и озеленения территории в Динопарке высажено 68 ливанских кедров, 39 пицундских сосен, 234 кипариса, 66 саженцев каркаса южного, 18 гледичий, 37 кленов, 26 акаций шаровидных, 25 слив Писсарди, а также около 1000 кустарников.

Напомним, реконструкция первого этапа началась в Динопарке в 2016 году и завершилась в 2017 году. Стоимость работ тогда составила 35 млн рублей.

Сумма контракта на выполнение работ второго этапа реконструкции сквера составила почти 58 млн рублей.

До конца августа в Севастополе планируется благоустроить усадьбу № 9 Херсонеса. Динопарк и усадьба Херсонеса будут соединены в единую концепцию.

Также в этом году севастопольцы приступят к реконструкции еще нескольких территорий — площади Генерала Захарова, улиц Пирогова и Блюхера, а также 4 небольших скверов. Кроме того, архитектурно-художественный совет одобрил еще 12 парков, реконструкция которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

На набережной Севастополя открыли «поющий» фонтан

В Севастополе на набережной в районе Парка Победы заработал светомузыкальный фонтан.

Центр пляжных видов спорта с зоной для вейкбординга открылся в подмосковных Люберцах

В пляжной зоне Кореневского карьера в Люберцах открылся центр пляжных видов спорта, сообщили «Интерфаксу» в городской администрации.

«Одним из видов спорта, которые будут развиваться в центре, является вейкбординг (вид спорта, сочетающий элементы горнолыжного слалома, акробатику и прыжки). Создано две дорожки, на которых проходят тренировки, бесплатные для детей, а также соревнования.

Также в центре созданы площадки для пляжного волейбола и самбо на песке.

Более 3 тыс. воронежцев приняли участие в открытии обновленной Советской площади

В ходе реконструкции старые скамейки поменяли на новые из архитектурного бетона. На площади смонтировали системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива. Здесь также высадили десятки разнообразных деревьев. Одним из главных элементов площади стали два «сухих» музыкальных фонтана.Открытие Советской площади после масштабной реконструкции состоялось в центре Воронежа 29 июня.

Реконструкция общественных пространств центральной части города будет продолжаться: это сквер на улице Кардашова, аллея Есенина, парк «Орленок», Литературный сквер, Адмиралтейская площадь. Все эти объекты в ближайшее время будут реконструированы.

Советская площадь, расположенная в центральной части города, была основана в 1750-х годах и является одной из старейших в Воронеже

В селе Парабель Томской области открылся новый парк

В селе Парабель открылся новый парк семейного отдыха. Парк разместился по улице Советской на площади около семи тысяч квадратных метров, стоимость работ составила 26 миллионов рублей.

Территория парка разделена на несколько зон: для проведения праздников, для размещения детских аттракционов, для катания на роликовых коньках. Также здесь обустроены велодорожка, зоны прогулок и тихого отдыха, зоны для молодоженов и для сезонных торговых палаток, парковка на 12 автомобилей и теплый общественный туалет. В зоне молодоженов установлены беседка, мостик и скульптура в виде сердца. Главным объектом центральной аллеи является фонтан с подсветкой.

В прошлом году в селе благоустроили сквер памяти павшим воинам-землякам. Здесь появились дополнительные пешеходные дорожки из тротуарной плитки, отремонтировано освещение, а деревянное ограждение заменено на металлическое.

На Манжерокском озере в Республике Алтайф открылся новый благоустроенный пляж





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Предварительно были проведены работы по очистке озера и его берегов, которые обошлись в 70 млн рублей. Важным для этого озера остается и то, что при очистке от илового грунта и строительных работах необходимо было не повредить местную уникальную флору и фауну. В республике только в Манжерокском озере произрастает занесенный в Красную книгу России орех чилим, цветут белые лилии. В последующем планируется запустить в водоем карпа и сазана и организовать рыбалку.

После завершения работ по реабилитации этого уникального памятника природы здесь в короткие сроки был облагорожен берег, появилась аллея, организованы торговые точки и места общественного питания.

Новый пляж оборудован кабинками для переодевания, душевыми, уборными, беседками, территорией с развлечениями для детей и спортивными площадками с тренажерами.

В ближайшее время здесь планируется обустроить веревочный парк-аттракцион, а также организовать культурно-оздоровительный центр для детей.

В пос. Зарубино Хасанского района Приморского края состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки

С открытием универсальной спортивной площадки у местных жителей появилась возможность заниматься спортом круглый год. На ней можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, совершать пробежки, а зимой все желающие смогут кататься на коньках и проводить хоккейные турниры.

Универсальные спортплощадки строятся по всему региону в рамках краевой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2016-2020 годы». В настоящее время в эксплуатацию сдано более 60 площадок, строительство продолжается.





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Сообщение подготовлено совместно с камрадом Human RS

https://sevastopol.gov.ru/info/news/51746/

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=944690

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=946107&sec=1671

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/30758

http://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/25335/

http://www.primorsky.ru/news/145476/