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Армия и Флот

В Главном военно-морском параде впервые в истории российского флота принял участие робот

  •  © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Корабль-робот впервые в истории российского флота принял участие в Главном военно-морском параде.

В числе кораблей, прошедших по Неве в праздничном строю, впервые был безэкипажный роботизированный катер, который базируется на стеклопластиковом тральщике нового поколения проекта 12700 «Александр Обухов». Он входит в состав противоминных средств корабля.

Также на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 т, длина — 61 м, ширина — 10 м. Они могут развивать скорость до 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет). Экипаж — свыше 40 человек.

Главный парад страны, посвященный Дню Военно-морского флота России, проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 4 тыс. военных и 39 боевых кораблей и судов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/i8l0ZTaQNW8

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Министерство обороны, ВМФ, проект 12700
  • A_SEVER A_SEVER
    29.07.1819:32:00

    В числе кораблей, прошедших по Неве в праздничном строю, впервые был безэкипажный роботизированный катер
    БЭК «Inspektor Mk 2» французской фирмы ECA Group.

    Катер не в полной мере соответствует требованиям ВМФ, от закупки серийных катеров МО отказалось, ограничившись покупкой 3-х катеров для испытаний.

    На серийных тральщиках будут БЭК отечественной разработки.

    #1056584
  • Нет аватара dimsss
    30.07.1800:14:07

    А каков список всех городов, где были морские парады в честь дня ВМФ? Мурманск, Санкт-Петербург, Калининград, Севастополь, Новороссийск, Астрахань, Владивосток, а ещё были города с парадами?

    #1056664
    • Нет аватара Александр У.
      30.07.1804:14:25

      Как-то не соотносится информация с картинкой и техническими данными:

      «Корабль-робот » ,"безэкипажный роботизированный катер" и «Экипаж — свыше 40 человек».

      Если речь идёт о мини катере на радиоуправлении, то где его картинка? А то заголовок и картинка поста не соответствуют друг другу.

      #1056685
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