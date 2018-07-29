В Главном военно-морском параде впервые в истории российского флота принял участие робот
Корабль-робот впервые в истории российского флота принял участие в Главном военно-морском параде.
В числе кораблей, прошедших по Неве в праздничном строю, впервые был безэкипажный роботизированный катер, который базируется на стеклопластиковом тральщике нового поколения проекта 12700 «Александр Обухов». Он входит в состав противоминных средств корабля.
Также на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» размещен адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».
Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 т, длина — 61 м, ширина — 10 м. Они могут развивать скорость до 16,5 узла. Корпус, выполненный из монолитного стеклопластика, обеспечивает им большую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также больший ресурс (до 30 лет). Экипаж — свыше 40 человек.
Главный парад страны, посвященный Дню Военно-морского флота России, проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 4 тыс. военных и 39 боевых кораблей и судов.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/i8l0ZTaQNW8
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29.07.1819:32:00 БЭК «Inspektor Mk 2» французской фирмы ECA Group.
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