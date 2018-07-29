В Ленинградской области построены новые водоочистные сооружения

В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области построены новые водоочистные сооружения, которые обеспечат водой 2.000 жителей поселка.

Прежние ВОС эксплуатировались с середины 1960-х годов и уже не могли обеспечить надлежащий уровень очистки. Из областного бюджета на эти цели было выделено 186,5 млн рублей. Построено здание насосной станции I подъема, здание насосной станции II подъема с водоподготовкой, выполнена реконструкция двух резервуаров. Кроме того, предусмотрена техническая возможность увеличения производительности очистных в случае необходимости. На сегодняшний день она составляет 500 м3/сутки.