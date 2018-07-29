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Города и сёла России

В Ленинградской области построены новые водоочистные сооружения

В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области построены новые водоочистные сооружения, которые обеспечат водой 2.000 жителей поселка.

Прежние ВОС эксплуатировались с середины 1960-х годов и уже не могли обеспечить надлежащий уровень очистки. Из областного бюджета на эти цели было выделено 186,5 млн рублей. Построено здание насосной станции I подъема, здание насосной станции II подъема с водоподготовкой, выполнена реконструкция двух резервуаров. Кроме того, предусмотрена техническая возможность увеличения производительности очистных в случае необходимости. На сегодняшний день она составляет 500 м3/сутки.

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  •  © lenoblinform.ru
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https://asninfo.ru/news/81490-v-melnikovo-postroyeny-novyye-vodoochistnyye-sooruzheniya

Ленинградская область, Водоочистные сооружения
  • Нет аватара alex1664
    30.07.1800:20:31

    За новость два плюса, только ради бога, смените фотографию. Производительность таких очистных сооружений в тысячу раз больше   

    Отредактировано: alex1664~00:22 30.07.18
    #1056665
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