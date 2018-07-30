В Брянске открыто производство российских антифрикционных твердосмазочных покрытий

Преимущества твердосмазочных покрытий перед другими видами смазочных материалов (высокие противозадирные свойства, работа в запыленных условиях, широкий диапазон рабочих температур, устойчивость к агрессивным средам и т. д. ) делают эту услугу все более востребованной и требуют ее развития.

С целью наиболее эффективного оказания помощи предприятиям в совершенствовании процессов производства создано предприятие — ООО «Моделирование и инжиниринг» (ООО «Моденжи»).

Компания ООО «Моденжи» на базе собственных научно-исследовательских и производственных мощностей занимается разработкой и производством покрытий, нанесением покрытий на детали из металла и пластика. Также проводятся триботехнические испытания.

Антифрикционные твердосмазочные покрытия «Моденжи» представляют собой материалы, состоящие из связующей смолы, растворителя, высокодисперсных частиц твердых смазочных материалов, а также функциональных добавок.

После нанесения на специально подготовленную поверхность детали формируется тонкий композиционный слой, обладающий высокими защитными и смазочными свойствами. Он обеспечивает эффективную сухую смазку и защиту от коррозии.

На данный момент компания разработала 20 видов твердосмазочных покрытий с различными свойствами для решения определенных инженерных задач.

В 2018 году в Брянске проходил смотр-конкурс инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской области. На церемонии награждения победителей компания Моденжи получила диплом за разработку антифрикционного твердосмазочного покрытия.

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Антифрикционные твердосмазочные покрытия применяются для юбок поршней ДВС, подшипников скольжения, зубчатых передач, резьбовых соединений высокопрочного крепежа, для трубопроводной арматуры (клапаны, шаровые краны, задвижки), для резьб обсадных и насосно-компрессорных труб, для лепестковых газодинамических подшипников микротурбин, для гильз пневмоцилиндров, для телескопических стрел грузоподъемных кранов и др.