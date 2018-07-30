РЖД начали строить в Сербии скоростную железную дорогу

«РЖД Интернешнл» начала укладку верхнего строения пути под скорость 200 км/ч на семикилометровом участке Стара Пазова — Инджия.

Этот участок является частью маршрута Стара Пазова — Нови Сад, где «РЖД Интернешнл» ведет работы в рамках дополнительного соглашения 3.2. на реконструкцию существующей и строительство двухпутной железной дороги. Общая протяженность участка составляет более 40 километров.

Данное соглашение предусматривает сооружение двухпутной железнодорожной линии, двух виадуков, двух галерей, 19-ти мостов и путепроводов, а также 36 малых мостов. Кроме этого, будет построена новая станция Бешка с подземными переходами, реконструированы станции Инджия, Сремски Карловци и Петроворадин с подземными переходами, остановочный пункт Карловички Винограды.

Работы на участке Стара Пазова — Инджия начались в марте 2018 года. Уже проведена расчистка территории, сооружены подъездные дороги для строительной техники, демонтированы старые пути и элементы контактной сети, а также напольные устройства СЦБ. Ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных канав и водопропускных труб, дренажей и пассажирских платформ.

Сейчас на объекте задействованы более 170 человек и 111 единиц строительной и путевой техники. Результатом реализации проекта станет увеличение скоростей на участке Стара Пазова — Нови Сад до 200 км/ч, повышение пропускной способности линии и уровня безопасности движения.

Стоимость данного соглашения, подписанного в ноябре 2017 года, составляет около $248 млн. Окончание работ намечено на 2021 год.Кроме этого, в рамках реализации дополнительного соглашения 3.1. к основному Контракту «РЖД Интернешнл» продолжает вести активные работы по строительству двух масштабных сооружений, аналогов которым нет в Сербии, — тоннеля Чортановци и трехкилометрового виадука в пойме реки Дунай.