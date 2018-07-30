Медицинский центр со станцией скорой помощи введен в эксплуатацию в подмосковной Балашихе

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию медицинского центра со станцией скорой помощи на 2 автомобиля в городском округе Балашиха.Общая площадь медицинского центра составляет 14 163 кв. м, здания скорой помощи - 1 247 кв. м.

На прилегающей территории оборудована автостоянка, установлены скамейки и выполнено озеленение. На объекте созданы условия безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп граждан.

Объект здравоохранения предназначен как для взрослого, так и для детского населения. Плановая мощность медицинского центра составляет 655 посещений в смену.