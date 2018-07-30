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Медучреждения

Медицинский центр со станцией скорой помощи введен в эксплуатацию в подмосковной Балашихе

  •  © riamobalashiha.ru

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию медицинского центра со станцией скорой помощи на 2 автомобиля в городском округе Балашиха.Общая площадь медицинского центра составляет 14 163 кв. м, здания скорой помощи - 1 247 кв. м.

На прилегающей территории оборудована автостоянка, установлены скамейки и выполнено озеленение. На объекте созданы условия безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп граждан.

Объект здравоохранения предназначен как для взрослого, так и для детского населения. Плановая мощность медицинского центра составляет 655 посещений в смену.

  •  © msk.mosreg.ru
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http://msk.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/30-07-2018-15-45-39-meditsinskiy-tsentr-so-stantsiey-skoroy-pomoshchi-

модернизация здравоохранения, Московская область, новое медучреждение
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