На Сахалин доставили новую партию датских телок

Очередная партия породистого скота прибыла на двух грузовых Боингах на Сахалин из Дании. 394 телки голштинской породы предназначаются для новой фермы в селе Троицком. Новобранцы пополнят стадо молочного хозяйства, которое создает компания «Грин Агро-Сахалин» при финансовой поддержке Корпорации развития Сахалина в рамках ТОР «Южная». В соответствии с инвестиционным проектом поголовье доведут до 3800 буренок.

Стройка в селе Троицком близится к завершению. В дальнейшем здесь появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки.

— Все животные хорошо перенесли длительный перелет. Сразу после прохождения формальностей с пограничной службой и Россельхознадзором телки отправятся на нашу ферму в районе села Троицкого, — рассказал исполнительный директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта.

По его словам, рогатые пассажиры из Дании вольются в общее стадо после обязательного прохождения карантина. Все животные стельные, через несколько месяцев они должны принести телят и начать давать молоко.

Компания «Грин Агро-Сахалин» уже накопила солидный опыт завоза скота. В феврале в Троицкое прибыла первая партия — 222 телки из Приморья. В мае прибыли еще 170 нетелей из Дании. В настоящее время, по сведениям областного минсельхоза, коровы из Троицкого дают самые высокие среднесуточные надои в островном регионе.