«Вертолеты России» передали ГТЛК пятый медицинский Ансат



Первый российский серийный вертолет «Ансат» с медицинским модулем

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках заключенного контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) осуществил передачу медицинского Ансата производства КВЗ. Вертолет будет эксплуатироваться компанией «Русские Вертолетные Системы» (РВС) и в скором времени начнет выполнять санитарные задания в одном из российских регионов.

Переданный Ансат стал пятым вертолетом этого типа, запланированным к передаче ГТЛК в 2018 году. Машину задействуют в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

«Вертолеты Ансат несут службу по спасению людей в 7 регионах России. Количество спасенных жизней увеличивается с каждым разом, потому как благодаря эксплуатации медицинских Ансатов соблюдается правило „золотого часа“ — это время, за которое пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Для этого в наших вертолетах с медмодулями есть все необходимое. В 2018 году ожидается изготовление первых Ансатов в экспортном варианте», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Всего по контракту с ГТЛК в этом году будет поставлено еще 7 вертолетов Ансат с медицинскими модулями. Данные вертолеты имеют ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего — это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, Ансат обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.