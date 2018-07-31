Подстанция для завода по производству СПГ в Высоцке запущена в Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области введена в строй современная подстанция. Новый электросетевой объект будет обеспечивать энергией «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк», а также жителей города.

ПС «Криогаз» построена в сжатые сроки и по самым современным технологиям. На всех линиях, ведущих к потребителям, установлены вакуумные выключатели, отвечающие всем современным стандартам в энергетике. Подстанция работает автономно: благодаря системе телемеханики управлять процессами на ПС специалисты высоковольтной службы Северного филиала ЛОЭСК будут удаленно — из Выборга.

К 2020 году АО «ЛОЭСК» запланировано строительство линии электропередач 110 кВ от ПС «Криогаз» до ПС «Попово-Тяговая», что повысит надежность электроснабжения завода «Криогаз» и Высоцка.

Для обеспечения безопасности социально-значимого объекта ПС «Криогаз» оборудована 24-мя камерами видеонаблюдения, транслирующими изображение со всех точек объекта в режиме реального времени, а также системой охранной сигнализации и пожаротушения. Заводу «Криогаз» будет обеспечена вторая категория надежности, что позволит в случаенештатной ситуации перевести потребителя на резервную схему электроснабжения.