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Фотофакты

Орошение калмыцкой пустыни: 3 года спустя

В октябре 2015 на восток Ставрополья достроили канал с питьевой водой из само-возобновляемых источников, что позволило оросить не только 4 самых засушливых района Ставрополья, но и соседнюю Калмыкию. С тех пор Ставрополье ежегодно било рекорды по урожаю и даже проходящая засуха не снизила рост посевов.

Соседняя Калмыкия с Чечнёй приняли на себя главный удар стихии из Казахстана и засуха повредила большую часть посевов, зато все прошлые годы республика собирала рекордные урожаи зерновых — более 589 тыс. тонн, поэтому Калмыкия впервые в истории не только обеспечила себя зерном, но и начала экспорт зарубеж.

Было 23 сентября 2015 года:

  •  © browse.digitalglobe.com

Стало 31 июля 2018 года:

  •  © browse.digitalglobe.com

Небывалый рост урожайности позволил вспомнить о выращивании давно забытых культур. На Ставрополье впервые за 60 лет зацвел хлопок.

Подзабытые хлопковые пейзажи можно увидеть в Изобильненском, Ипатовском и Нефтекумском городских округах. Первый урожай после полувекового перерыва будет собран во второй половине сентября. Этот год экспериментальный.

Всего в этом году хлопок посеян на 500 гектарах. Ставрополье уже являлось хлопководческим регионом в 1960 годах. Тогда производственные результаты были сопоставимы с центральноазиатским регионом.

Позже решили, что выращивать хлопок выгоднее в среднеазиатских республиках СССР. Поэтому после распада Союза Россия практически лишилась этой культуры.

Сегодня в России используется исключительно импортное хлопковое сырьё.

  •  © img1.stavropolye.tv

Также на Ставрополье увеличился урожай вишни и черешни.

Общая площадь возделывания 136,5 гектара. Валовой сбор черешни и вишни по итогам сезона составил 211,8 тонны, что на 12% выше уровня прошлого года.

Уже в этом году в Ипатовском городском округе компания «Гелиос» планирует заложить интенсивный черешневый сад на площади более 40 гектаров. Он станет крупнейшим на Ставрополье.

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Мелиорация, Ставропольский край, Калмыкия
  • Нет аватара termometrix
    31.07.1821:13:52

    Чем больше площади орошения-тем лучше!

    #1057058
  • Нет аватара Русь
    31.07.1823:17:24

    Почему бы не взять опыт Китая и Казахстана по борьбе с опустыниванием? Высаживание лесов и лесополос частично останавливают ветры и снижает температуру, часто езжу по СКФО, многие лесополосы вырубаются и не высаживается по новой(

    #1057088
    • Александр Чалый Александр Чалый
      01.08.1800:11:02

      План преобразования природы Сталина стал Китайским и Казахстанским опытом) Ну даёшь) Всем всё известно)Я думаю, начнут высаживать. Всё должно эволюционно двигаться. Будем наращивать экспорт и улучшать природу)

      #1057100
  • Александр Чалый Александр Чалый
    01.08.1800:20:03

    У нас воды хоть одним местом жуй. Давно бы всю Калмыкию оросили и выращивали бы разные культуры. Та же астраханская область. Гигантская Волга разливается, и ен могут всю область залить водой)) Я сам не ыблв Астрахани. Но на картах гуглах по дорогам походил. Пейзаж уровня Техас. Хотя воды реально триллионы тонн. Климат с апреля по октябрь теплейший. Выращивать одно удовольствие. Вода под боком.

    #1057103
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