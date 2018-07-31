Орошение калмыцкой пустыни: 3 года спустя

В октябре 2015 на восток Ставрополья достроили канал с питьевой водой из само-возобновляемых источников, что позволило оросить не только 4 самых засушливых района Ставрополья, но и соседнюю Калмыкию. С тех пор Ставрополье ежегодно било рекорды по урожаю и даже проходящая засуха не снизила рост посевов.

Соседняя Калмыкия с Чечнёй приняли на себя главный удар стихии из Казахстана и засуха повредила большую часть посевов, зато все прошлые годы республика собирала рекордные урожаи зерновых — более 589 тыс. тонн, поэтому Калмыкия впервые в истории не только обеспечила себя зерном, но и начала экспорт зарубеж.

Было 23 сентября 2015 года:

Стало 31 июля 2018 года:

Небывалый рост урожайности позволил вспомнить о выращивании давно забытых культур. На Ставрополье впервые за 60 лет зацвел хлопок.

Подзабытые хлопковые пейзажи можно увидеть в Изобильненском, Ипатовском и Нефтекумском городских округах. Первый урожай после полувекового перерыва будет собран во второй половине сентября. Этот год экспериментальный.

Всего в этом году хлопок посеян на 500 гектарах. Ставрополье уже являлось хлопководческим регионом в 1960 годах. Тогда производственные результаты были сопоставимы с центральноазиатским регионом.

Позже решили, что выращивать хлопок выгоднее в среднеазиатских республиках СССР. Поэтому после распада Союза Россия практически лишилась этой культуры.

Сегодня в России используется исключительно импортное хлопковое сырьё.

Также на Ставрополье увеличился урожай вишни и черешни.

Общая площадь возделывания 136,5 гектара. Валовой сбор черешни и вишни по итогам сезона составил 211,8 тонны, что на 12% выше уровня прошлого года.

Уже в этом году в Ипатовском городском округе компания «Гелиос» планирует заложить интенсивный черешневый сад на площади более 40 гектаров. Он станет крупнейшим на Ставрополье.