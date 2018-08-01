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Фотофакты

«Комета 120М» ушла в первый рейс

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня утром морское пассажирское судно на подводных крыльях «Севастополь» проекта 23160 «Комета 120М» вышло в первый регулярный рейс из Севастополя в Ялту!

Первое СПК нового поколения построено в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») по проекту, разработанному «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

  •  © Фото из открытых источников

Начиная с сегодняшнего дня «Комета 120М» будет совершать 2 ежедневных рейса из Севастополя в Ялту и обратно:

отправление из Севастополя — в 8:00 и 14:00

отправление из Ялты — в 11:00 и 17:00

Время в пути составит 2 часа.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: 73 т.

Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.

Максимальная скорость хода: 35 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Пассажировместимость: 120 человек

Экипаж: 5 человек

Мореходность:

в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов

в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов

Встреча пассажиров первого рейса в Ялте:

  •  © Фото из открытых источников

Сайт официального оператора по продаже билетов: комета-крым.рф

Фото с сайтов crimea.ria.ru

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СПК, 23160, Севастополь, Крым
  • Нет аватара Инженер2015
    01.08.1809:10:36

    красивая раскраска!

    молодцы что возродили производство именно этих востребованных судов    

    #1057163
    • Иван Кротов Иван Кротов
      01.08.1810:11:38

      а сколько билет стоит?

      #1057182
      • Нет аватара andr.luts2018
        01.08.1810:13:47

        500 вроде

        #1057183
      • A_SEVER A_SEVER
        01.08.1810:19:53

        а сколько билет стоит?

        Дети до 2 лет бесплатно, дети до 7 лет — 200 руб.

        Взрослые — 500 руб.

        Семейный (2 взрослых и до 3-х детей) — 1000 руб.

        Комфорт (носовой салон) — 800 руб.

        #1057187
  • АНС АНС АНС АНС
    01.08.1810:53:50

    Время в пути составит 2 часа

    А кто знает, сколько времени занимает сухопутный маршрут?

    #1057203
  • Александр Скориков
    01.08.1810:54:47

    Ну, в добрый путь!

    #1057204
    • A_SEVER A_SEVER
      01.08.1811:11:00

      в добрый путь!
      Семь футов под крылом и ветра не больше 4 баллов!    

      #1057210
  • Alexander V Alexander V
    01.08.1812:14:58

    И чем же она лучше автомобиля или автобуса для этого маршрута?

    #1057224
    • A_SEVER A_SEVER
      01.08.1812:22:37

      И чем же она лучше автомобиля или автобуса
      Идёт по морю.    

      #1057225
      • Alexander V Alexander V
        01.08.1812:25:19

        Это понятно. А преимущество в чём?

        #1057226
        • A_SEVER A_SEVER
          01.08.1812:30:20

          А преимущество в чём?
          Увлекательная морская прогулка это и есть главное преимущество.

          Плюс возможность попасть из центра одного города в центр другого.

          #1057227
        • Нет аватара абрамыч
          01.08.1812:31:16

          Вид моря и берега.Время в пути 1,5 часа.

          #1057228
  • Нет аватара port
    01.08.1813:16:28

    а Медведев на бело-голубой комете катался, где ж она? тоже красивая

    #1057243
    • A_SEVER A_SEVER
      01.08.1813:20:16

      Медведев на бело-голубой комете катался
      •  © Фото из открытых источников

      #1057245
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