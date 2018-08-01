«Комета 120М» ушла в первый рейс
Сегодня утром морское пассажирское судно на подводных крыльях «Севастополь» проекта 23160 «Комета 120М» вышло в первый регулярный рейс из Севастополя в Ялту!
Первое СПК нового поколения построено в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников») по проекту, разработанному «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
Начиная с сегодняшнего дня «Комета 120М» будет совершать 2 ежедневных рейса из Севастополя в Ялту и обратно:
отправление из Севастополя — в 8:00 и 14:00
отправление из Ялты — в 11:00 и 17:00
Время в пути составит 2 часа.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 73 т.
Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.
Максимальная скорость хода: 35 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Пассажировместимость: 120 человек
Экипаж: 5 человек
Мореходность:
в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов
в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов
Встреча пассажиров первого рейса в Ялте:
Сайт официального оператора по продаже билетов: комета-крым.рф
Фото с сайтов crimea.ria.ru
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