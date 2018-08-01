Россия поставила первые партии говядины в Турцию

Россия начала экспортировать говядину в Турцию, также есть хорошие перспективы поставок туда мяса птицы. Об этом сообщили в правительстве РФ. Объем поставленной партии не уточняется.

Минсельхоз еще в конце апреля рассчитывал, что Турция откроет свой рынок для российской говядины в ответ на снятие ограничений по поставкам в нашу страну томатов. 3 мая Россельхознадзор провел консультации с турецкой делегацией по вопросу включения России в список поставщиков говядины, в начале июня условия экспорта были согласованы.

С начала года до 15 июля Россия поставил за рубеж 2,8 тыс. т говядины против 1,8 тыс. т годом ранее (без стран ЕАЭС). В целом экспорт мяса составил около 111 тыс. т, основная доля (70,2 тыс. т) пришлась на птицу. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го внешние продажи увеличились примерно на 25 тыс. т.

По итогам января-мая этого года крупнейшим покупателем российской мясной продукции стала Украина с долей 26,7% ($45,9 млн в стоимостном выражении), на втором месте Вьетнам (15,3% — $26,3 млн), близкие значения у Гонконга (15% — $25,8 млн), четвертую строчку занимает Казахстан (10,7% — $18,4 млн), пятую — Иран (9,4% — $14,5 млн).

Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил в феврале бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

В прошлом году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия. В 2017 г. он закупил у России товаров на $1,739 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее. До 2017 г. крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.