На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 началась холодно-горячая обкатка оборудования

На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 стартовал этап холодно-горячей обкатки оборудования — важнейшего этапа пуско-наладочных работ. Этап ХГО продлится около 100 суток. Обкатка началась с «холодной» фазы", которая в соответствии с графиком займет 35 суток.

«Мы уже провели гидравлические испытания 1-го и 2-го контура на давление 3,2 Мпа и 2,0 Мпа, подтвердили целостность этих контуров, — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. — Теперь будем включать главные циркуляционные насосы, выполнять необходимые испытания на плотность и прочность. Мы должны подтвердить, что все механизмы работают штатно и впоследствии перейти к этапам, которые связаны с получением лицензии Ростехнадзора на загрузку ядерного топлива в реактор».

После «холодной» фазы ХГО начнётся «горячая», которая должна будет подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже в проектных, рабочих режимах. На этом подэтапе специалисты пуско-наладки и эксплуатации обкатают в течение 100 часов на горячих параметрах (заданного давления в 16,0 МПа и температуры теплоносителя в 280 градусов Цельсия) четыре главных циркуляционных насоса.

Для справки: ХГО — важнейший этап пуско-наладочных работ, во время которого проходит проверка работоспособности оборудования: проводится опробование системы защиты первого и второго контуров от превышения давления, ведут испытания работы главных циркуляционных насосов (ГЦН), проверяется система управления защит реакторной установки. Это последняя крупная технологическая операция на энергоблоке, предшествующая этапу физического пуска. Холодно-горячая обкатка проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.