В Тверской области завершено создание нового свинокомплекса с полным производственным циклом

ООО «Коралл» — один из крупнейших инвестпроектов в Тверской области. Предприятие расположено в Бежецком районе. Здесь производят 42% от общеобластного объёма производства свинины.

Комплекс с законченным производственным циклом рассчитан на 270 тыс. голов в год. Объём инвестиций в реализацию проекта на данный момент превысил 10 млрд рублей, создано более 780 рабочих мест. Комплекс включает в себя мясоперерабатывающий цех, а также цех по производству комбикормов.

В настоящее время компанией реализуется проект строительства нового свинокомплекса с объемом инвестиций более 8 млрд рублей. Начиная с 2014 года предприятие получило свыше 925 млн рублей субсидий из федерального и областного бюджетов.

В целом, на территории региона осуществляется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

По итогам 2017 года общий объём продукции АПК Тверской области в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей по отрасли животноводства, 9 млрд рублей — по отрасли растениеводства. Прогнозируемые показатели на 2018 год — 28,7 млрд рублей в животноводстве и 11,2 млрд рублей в растениеводстве. Финансовая поддержка отрасли из областного и федерального бюджетов составит более 1,9 млрд рублей.