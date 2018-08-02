В Иркутской области открыта молочная ферма на 400 голов дойного стада

В деревне Табук в СХ ПАО «Белореченское» открыта новая молочная ферма на 400 голов дойного стада. Расположение фермы выгодно как для заготовки и хранения кормов, так и для работников, которые живут на небольшом расстоянии от места работы.

Строительство новой фермы началось в октябре прошлого года. Проектная стоимость объекта — 235,5 млн рублей, из которых на строительство затрачено более 145 млн и 90 млн рублей — стоимость оборудования, в том числе доильной аппаратуры из Германии, импортной ёмкости для молока, трубопроводов, поилки, вентилятора, лаборатории и компьютеров. Ещё до нового года основной корпус и родильное отделение были поставлены на бетонную основу. Стены и перекрытия зданий смонтированы из сэндвич-панелей собственного производства, монтаж которых произвела бригада специалистов производственно-технического цеха СХ ПАО «Белореченское». Из областного бюджета осуществлялось субсидирование процентных платежей по долгосрочным кредитам, привлеченным для строительства фермы.

Ферма рассчитана на 400 голов дойного стада, в то время как в старой ферме насчитывалось 155 коров. Большая часть скота приобретена в Свердловской области, благодаря чему животноводы намерены улучшить продуктивность молочного стада. В 2018 году здесь ожидают получить от каждой коровы по 9500 кг молока против 6632 кг, полученных в 2017 году.