В Иркутской области открыта роботизированная молочная ферма

В Иркутской области открыта роботизированная молочная фермаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Молочная река» ввела в строй роботизированную МТФ в пос. Малая Топка севернее Иркутска.
Ферма была построена всего за 1,5 года фактически на неиспользуемом пустыре. Благодаря ей земля введена в оборот.
Ферма полностью автоматизирована, это позволило повысить качество выпускаемой продукции.
Стоимость проекта по модернизации фермы составила более 130 млн рублей.
На предприятии установлена автоматическая система управления стадом и подачи концентрированного корма, дополнительных добавок, необходимых коровам. Система контролирует процесс доения, регистрирует данные по удою. Охлаждение молока производится в танке-охладителе, объемом 10 тонн. На ферме применятся система приточно-вытяжной вентиляции с климат-контролем.
Ввод роботизированной фермы позволил увеличить производство молока, и повысить обеспеченность молочной продукцией жителей региона. Объем производства молока на ферме за четыре года вырос более чем вдвое.
ООО «Молочная Река» осуществляет свою деятельность с октября 2018 года. В хозяйстве 1280 га сельхозугодий, из них 980 га пашни, 300 га сенокосов и пастбищ. Основное направление работы — разведение крупного рогатого скота молочного направления. Сейчас в хозяйстве насчитывается 520 коров. Из них более 140 с продуктивностью, превышающую 8 тыс. кг молока в год на корову. В 2021 году ООО «Молочная река» был присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.
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