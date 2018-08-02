В Роскосмосе рассказали о разработке сверхскоростной системы передачи данных для новейших спутников

Инженеры холдинга «Российские космические системы» приступили к экспериментальной отработке сверхскоростной радиолинии для перспективных российских космических аппаратов. Она позволит передавать с орбиты большие объемы данных со скоростью до 10 Гбит/с.

Необходимость в такой системе возникла из-за растущих требований к разрешению снимков со спутников ДЗЗ. Разработку планируют в будущем внедрить и на другие космические аппараты с высокоскоростными каналами связи.

Все работы ведутся в рамках выполнения Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы.

В ходе работы над системой специалисты РКС планируют реализовать техническую возможность передачи данных по спутниковым радиоканалам в Х-диапазоне частот со скоростью до 3 Гбит/с за счет применения поляризационной развязки и до 10 Гбит/с в Ка- диапазоне за счет дальнейшего частотного уплотнения.

Необходимость возникла по мере роста требований к разрешению снимков современных спутниковых систем ДЗЗ. Они собирают большие объемы данных, которые необходимо передавать на наземные пункты приема за ограниченное время сеанса связи. Особенно эта проблема актуальна для малых космических аппаратов. В этом случае от скорости передачи данных зависит возможность установки на такие аппараты камер высокого разрешения.

Создаваемая система позволит с высокой оперативностью передавать на Землю снимки, получаемые спутниками дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью менее одного метра и большой полосой обзора, включая многоспектральные изображения высокого разрешения.

Инженер-исследователь Центра перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС Алексей ПЕТРОВ: «Мы уже завершили стендовую отработку экспериментальной системы, которая позволит передавать данные с орбиты со скоростью до 1,5 Гбит/с. Характеристики этой радиолинии позволят российским спутниковым системам ДЗЗ конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Одновременно мы прорабатываем возможность практического применения нескольких таких радиоканалов для получения общей скорости передачи данных до 10 Гбит/с. Такая скорость позволит передавать снимки высокого разрешения с низкоорбитальных спутниковых систем».