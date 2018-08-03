Первый в мире ледокольный газовоз СПГ поставил рекорд

Газовоз ледового класса «Кристоф де Маржери» доставил сжиженный природный газ (СПГ) в Китай в рекордный для ранней — июльской навигации срок. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот».

Судно преодолело путь от порта Сабетта до мыса Дежнева за 7 дней и 17 часов. Его скорость на Севморпути составила 12,8 узлов. «Кристоф де Маржери» прибыл в китайский порт Таньшань 31 июля. Полный рейс занял 18,5 суток.

Такие показатели в очередной раз подтвердили экономическую эффективность Северного морского пути и позволяют говорить о начале регулярных морских перевозок СПГ из России в Азию.