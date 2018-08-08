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СПБЭК™ ⇒ Транспорт и логистика

Промышленные предприятия открывают собственные заправки автотранспорта на природном газе

  •  © Фото из открытых источников
Благодаря переводу автотранспорта на альтернативное моторное топливо — метан — и установке собственной газонаполнительной компрессорной станции — заправки из бытового газопровода непосредственно на своей территории предприятиям удается сократить затраты на ГСМ в несколько раз.

Использование метана в качестве моторного топлива для автотранспорта предприятий позволяет решить сразу несколько задач. Значительно повысить конкурентоспособность, безопасность и снизить экологический вред. Решение, которое предложили российским предприятиям разработчики — установка заправок автотранспорта из бытового газопровода непосредственно на своей территории. Ноу-хау дает возможность создавать индивидуальные и корпоративные газонаполнительные компрессорные станции (ГНКС). Такая модернизация существенно снимает расходы на ГСМ — в 2-4 раза.

  •  © Фото из открытых источников

В настоящее время ГНКС успешно эксплуатируются группой «ГАЗ», Павловским автобусным заводом, автозаводом «УРАЛ», а также десятками частных пользователей и локальных автопарков, жилищно-эксплуатационных и сельскохозяйственных фирм. Причин популярности этого технического решения проста. Газомоторное топливо (ГМТ) отличная альтернатива традиционным видам горюче-смазочных материалов для автотранспорта в промышленности. С одной стороны, экономическая эффективность — цена не превышает 50% от цены на бензин АИ-92.

Еще один немаловажный фактор — надежность сырья для получения топлива в долгосрочной перспективе. Запасы природного газа в нашей стране составляют 1/3 мировых.

Природный газ — это самое недорого топливо из всех имеющихся на рынке. При равном расходе на 100 км пути — метан обходится в 2,6 раза дешевле.

  •  © Фото из открытых источников

При этом метан — это безопасный вид моторного топлива. Стоит привести пример, когда в марте 2005 года в городе Кемерово возник пожар на автотранспортном предприятии ПАПТ 3. В гараже находилось более 150 автобусов, из них около 50 машин, работающих на сжатом газе. При пожаре не взорвался ни один газовый баллон.

Сегодня мировые автопроизводители серийно производят метановые автомобили. В нашей стране активно используются и отечественные серийные метановые автобусы для городских и междугородних перевозок, автомобили для ЖКХ, сельскохозяйственная техника на метане. Кроме того, любой автомобиль можно переоборудовать на метановый.

  •  © Фото из открытых источников

Потребление газомоторного топлива удваивается каждые 5 лет. В России уже существует инфраструктура использования ГМТ. В 60 регионах России действуют 338 автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) с суммарной производительностью более 2 млрд. куб. м. газа и передвижные автозаправщики, обеспечивающие заправку около 300 тыс. ед. техники. Но их все еще недостаточно для эффективной работы. Часто они расположены в неудобных местах и не обеспечивают единого топливного пространство. Индивидуальные и корпоративные заправки (газонаполнительные компрессорные станции) из бытового Газопровода способны успешно решить эту проблему.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Производительность индивидуальных заправок — АГНКС — 2-20 м3/час, 1-5 заправок в сутки, давление газа — 0,0003 МПа, электрическая мощность — 0,8-10 кВт. Время заправки составляет несколько часов.

Производительность компактных АГНКС — 50-200 м3/час, 10-50 заправок в сутки, давление газа на входе — 0,3-1,2 Мпа, электрическая мощность — 15-35 кВт, время заправки — 5-10 минут.

Для собственных нужд предприятиям, имеющим автопарк с ограниченным радиусом действия, целесообразно строить корпоративную АГНКС.

  •  © Фото из открытых источников

Продвижением таких заправок автотранспорта из бытового газопровода в Санкт-Петербурге занимается Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания» совместно с партнерами-разработчиками. Сейчас они успешно внедряют эту технологию на предприятиях Ленобласти. Опыт внедрения на предприятиях в разных городах России доказал, что использование метана в качестве газомоторного топлива несет за собой колоссальную экономическую выгоду. Использование для заправки автотранспорта бытового природного газа с учетом его тарифной стоимости позволяет значительнее снизить расходы на заправку транспорта.

Подготовила Мария Алисова

Подробности: marketing@energy.spb.ru

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автотранспорт, ГСМ, топливо, метан, заправки, газ, природный газ, промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство
  • Нет аватара gik
    08.08.1808:25:39

    Решение, которое предложили российским предприятиям разработчики

    Разработчики молодцы, но кто они — китайцы, немцы, французы, и при чем тут «Сделано у нас»? А в чем молодцы российские? Вышли на мировой рынок и купили?

    #1058647
    • Нет аватара Ivanych
      08.08.1811:17:24

      На первом фото, наверно установка (два контейнера) от Криогенмаша. По крайней мере у них есть подобное решение. Вот на счет «комнатной» установки с погрузчиком, скорее всего иностранщина. Но тут статья про развитие инфраструктуры, а не обзор решений предлагаемых российскими предприятиями, хотя питерская контора упомянута в конце статьи.

      Ну а так, еще посыл в статье говорит о том, что если у вас крупный автопарк, с небольшим радиусом действия, и есть поблизости газопровод, вы можете сделать свою заправку, и очень много экономить на топливе. С нефтепродуктами такой фокус не пройдет, т.к. свой НПЗ намного дороже стоит, да и маленьких нет.

      #1058688
      • Нет аватара gik
        08.08.1812:06:14

        Согласен с Вами. Это не плохой материал, и бизнес идея хорошая, но все-таки рекламный материал. И непонятно, что здесь российского, если бы об установках Криогенмаша, тогда другое дело.

        #1058694
  • Нет аватара Виктор-АПТ
    08.08.1815:31:12

    Идея хорошая, Мария Алисова (автор статьи) молодец, и это конечно РЕКЛАМА, и ХОРОШИЕ идеи нуждаются в РЕКЛАМЕ… Однако смущают цифры 2-2,5 раза…

    Надо точнее взвесить все за и против. Сколько электроэнергии тратится на сжатие? На сколько падает мощность транспорта? Какая динамика цен газа и бензина(дизеля) на перспективу? Сколько стоит «перевести» легковой и грузовой автомобиль на метан? Нужна ссылка на информацию по данным вопросам, от надёжного источника…

    #1058747
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