Промышленные предприятия открывают собственные заправки автотранспорта на природном газе

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Благодаря переводу автотранспорта на альтернативное моторное топливо — метан — и установке собственной газонаполнительной компрессорной станции — заправки из бытового газопровода непосредственно на своей территории предприятиям удается сократить затраты на ГСМ в несколько раз.

Использование метана в качестве моторного топлива для автотранспорта предприятий позволяет решить сразу несколько задач. Значительно повысить конкурентоспособность, безопасность и снизить экологический вред. Решение, которое предложили российским предприятиям разработчики — установка заправок автотранспорта из бытового газопровода непосредственно на своей территории. Ноу-хау дает возможность создавать индивидуальные и корпоративные газонаполнительные компрессорные станции (ГНКС). Такая модернизация существенно снимает расходы на ГСМ — в 2-4 раза.





© Фото из открытых источников

В настоящее время ГНКС успешно эксплуатируются группой «ГАЗ», Павловским автобусным заводом, автозаводом «УРАЛ», а также десятками частных пользователей и локальных автопарков, жилищно-эксплуатационных и сельскохозяйственных фирм. Причин популярности этого технического решения проста. Газомоторное топливо (ГМТ) отличная альтернатива традиционным видам горюче-смазочных материалов для автотранспорта в промышленности. С одной стороны, экономическая эффективность — цена не превышает 50% от цены на бензин АИ-92.

Еще один немаловажный фактор — надежность сырья для получения топлива в долгосрочной перспективе. Запасы природного газа в нашей стране составляют 1/3 мировых.

Природный газ — это самое недорого топливо из всех имеющихся на рынке. При равном расходе на 100 км пути — метан обходится в 2,6 раза дешевле.





© Фото из открытых источников

При этом метан — это безопасный вид моторного топлива. Стоит привести пример, когда в марте 2005 года в городе Кемерово возник пожар на автотранспортном предприятии ПАПТ 3. В гараже находилось более 150 автобусов, из них около 50 машин, работающих на сжатом газе. При пожаре не взорвался ни один газовый баллон.

Сегодня мировые автопроизводители серийно производят метановые автомобили. В нашей стране активно используются и отечественные серийные метановые автобусы для городских и междугородних перевозок, автомобили для ЖКХ, сельскохозяйственная техника на метане. Кроме того, любой автомобиль можно переоборудовать на метановый.





© Фото из открытых источников

Потребление газомоторного топлива удваивается каждые 5 лет. В России уже существует инфраструктура использования ГМТ. В 60 регионах России действуют 338 автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) с суммарной производительностью более 2 млрд. куб. м. газа и передвижные автозаправщики, обеспечивающие заправку около 300 тыс. ед. техники. Но их все еще недостаточно для эффективной работы. Часто они расположены в неудобных местах и не обеспечивают единого топливного пространство. Индивидуальные и корпоративные заправки (газонаполнительные компрессорные станции) из бытового Газопровода способны успешно решить эту проблему.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Производительность индивидуальных заправок — АГНКС — 2-20 м3/час, 1-5 заправок в сутки, давление газа — 0,0003 МПа, электрическая мощность — 0,8-10 кВт. Время заправки составляет несколько часов.

Производительность компактных АГНКС — 50-200 м3/час, 10-50 заправок в сутки, давление газа на входе — 0,3-1,2 Мпа, электрическая мощность — 15-35 кВт, время заправки — 5-10 минут.

Для собственных нужд предприятиям, имеющим автопарк с ограниченным радиусом действия, целесообразно строить корпоративную АГНКС.





© Фото из открытых источников

Продвижением таких заправок автотранспорта из бытового газопровода в Санкт-Петербурге занимается Научно-производственное объединение «Санкт-Петербургская электротехническая компания» совместно с партнерами-разработчиками. Сейчас они успешно внедряют эту технологию на предприятиях Ленобласти. Опыт внедрения на предприятиях в разных городах России доказал, что использование метана в качестве газомоторного топлива несет за собой колоссальную экономическую выгоду. Использование для заправки автотранспорта бытового природного газа с учетом его тарифной стоимости позволяет значительнее снизить расходы на заправку транспорта.

Подготовила Мария Алисова

Подробности: marketing@energy.spb.ru