В Выборге открыт новый путепровод

Выборге в честь 91-летия образования Ленинградской области был открыт новый путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо.

Возведение путепровода было начато в 2015 году. Стоимость объекта составила 886 млн рублей. Длина 1400 метров, основной объект — мост, высотой 7,2 метра.

В процессе возведения были перестроены инженерные сети, линии электропередач и т. д. На путепроводе организована система водоотведения, в том числе построены очистные сооружения. По словам застройщика, сложности были, например, взрывные работы в скале, сквозь которую сегодня проходит путепровод.

gazetavyborg.ru

Подъездные пути длинной 102 метра, которые буквально вырубались в скальной породе Карельского перешейка, разгрузят движение и сократят время в пути транзитного транспорта в Выборг в районе Смирновского шоссе. Вместе с тем, повысится и безопасность автомобилистов, так как в радиусе пяти километров будут закрыты три железнодорожных переезда.

lenoblinform.ru