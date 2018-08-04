В Выборге открыт новый путепровод
Выборге в честь 91-летия образования Ленинградской области был открыт новый путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо.
Возведение путепровода было начато в 2015 году. Стоимость объекта составила 886 млн рублей. Длина 1400 метров, основной объект — мост, высотой 7,2 метра.
В процессе возведения были перестроены инженерные сети, линии электропередач
Подъездные пути длинной 102 метра, которые буквально вырубались в скальной породе Карельского перешейка, разгрузят движение и сократят время в пути транзитного транспорта в Выборг в районе Смирновского шоссе. Вместе с тем, повысится и безопасность автомобилистов, так как в радиусе пяти километров будут закрыты три железнодорожных переезда.
04.08.1818:47:42
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