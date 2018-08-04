Группа «Норильский никель» увеличила производство металлов в 1-м полугодии 2018 г.

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Москва — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, объявляет предварительные производственные результаты за первое полугодие 2018 года.

Первый вице-президент — Операционный директор Сергей Дяченко так прокомментировал производственные результаты за 1 полугодие 2018 года:

«В первом полугодии этого года мы увеличили производство всех наших основных металлов. Самый существенный рост пришелся на медь, которая выросла относительно прошлого года на 18%. Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех», а также начало производство меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста. Также надо отметить, что низкорентабельное производство металлов из сырья третьих лиц было, практически, полностью прекращено во втором квартале и весь объем товарных металлов на российских предприятиях был произведен из собственного сырья компании.

Быстринский ГОК, на котором в октябре прошлого года начались пуско-наладочные работы под нагрузкой, в апреле осуществил первую поставку медного концентрата китайским покупателям, а всего по итогам второго квартала произвел около 5 тысяч тонн меди в концентрате. Однако, в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования обогатительной фабрики, мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год. Неполадки планируется ликвидировать в третьем квартале текущего года. В целом, мы подтверждаем прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне».