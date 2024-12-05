В Норильске в районе Талнах открыли новый корпоративный медицинский центр «Норникеля»

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На площади более 1500 квадратных метров здесь разместили комфортные кабинеты и помещения, оснащенные самым современным медицинским оборудованием. Первых пациентов центр должен принять в январе.

Талнахский центр, как и его «собрат» в Центральном районе Норильска будет работать для сотрудников «Норникеля» и членов их семей по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). В будущем планируется оказание платных медицинских услуг. Новый центр в Талнахе избавит около 8 тысяч человек от необходимости поездок в Центральный район на предварительные и периодические медосмотры.

По словам Игоря Соловиенко, главного врача центрального амбулаторно-поликлинического отделения «Корпоративного Центра Здоровья «Норникель», нынешний центр — крупнейший из уже существующих в Норильске. Он расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, полностью реконструированном и подготовленном к медицинской деятельности:«Здесь пациентов будут принимать терапевты, акушеры-гинекологи, уролог, хирурги, дерматовенерологи, кардиолог, эндокринолог, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, стоматологи, физиотерапевт. Также люди смогут здесь сделать УЗИ, рентген, будет работать функциональная и лабораторная диагностика. Кроме того, мы ведем переговоры об организации выездных консультаций специалистов (психиатра и психиатра-нарколога) ККПНД № 5 для удобства людей, проходящих медосмотры».

Подключение к медицинской информационной системе позволит специалистам центра передавать результаты исследований в личный кабинет сотрудника, который будет доступен в мобильном приложении. Помимо этого, система даст возможность врачам из других центров корпоративной медицины и санатория «Заполярье» (г.Сочи) своевременно получать необходимую информацию для принятия решений по лечению пациента. На базе центра будут реализованы и современные ИТ-разработки, такие как система анализа рисков заболеваемости, электронный документооборот, электронная очередь для пациентов, виртуальный помощник и другие технологии.

Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике, отметила, что забота о людях — одна из трёх основных ценностей компании:«Очень важно, чтобы сотрудники компании, особенно работающие во вредных условиях, имели возможность получить качественную медпомощь, а также рекомендации по профилактике профзаболеваний. У пациентов будет возможность понимать, что происходит с их здоровьем на горизонте нескольких лет».

В компании отмечают, что талнахский центр не станет последним: в 2025 году в строй войдёт медцентр и в Кайеркане.

«В нём планируется оказывать медицинские услуги по ДМС в области терапии, неврологии, ультразвуковой диагностики и манипуляций среднего медицинского персонала. Все это показывает: медицина идет к людям, — как мы и обещали, открывая проект корпмедицины», — пояснил генеральный директор «Корпоративного Центра Здоровья «Норникель» Григорий Филиппов.

Программа «Корпоративная медицина» действует в территориях ответственности компании на протяжении пяти лет. За три последних года — с декабря 2021 по декабрь 2024 года в эксплуатацию введены 54 медицинских объекта, среди которых 4 медицинских центра: Центральное амбулаторно-поликлиническое отделение в Норильске; медицинский центр в Дудинке; Центр магнитно-резонансной томографии в Мончегорске (Мурманская область), медицинский центр в районе Талнах. В общей сложности на объектах корпоративной медицины работают 74 врача различной специализации.

© news.sgnorilsk.ru

© news.sgnorilsk.ru

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https://news.sg...zinskij-czentr/

Фото: Норникель

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