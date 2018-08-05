В Белгородской области открыт Центр семейной медицины
Семейные врачи городских медицинских округов г. Губкина принимали поздравления 13 июля — они накануне переехали в Центр семейной медицины. В новом трёхэтажное здании площадью 3,5 тысячи «квадратов"заднии уже идёт приём пациентов.
Здесь расположились 32 офиса врачей общей практики. Здесь же — отделение медпрофилактики. Процедурные, прививочный, смотровой кабинеты, манипуляционные, перевязочная, даже зоны комфортного ожидания и комната для приема фиточая — всё есть в новом корпусе. На каждом этаже — свои процедурные. Это сделано, чтобы разделить потоки пациентов и не создавать очередей. Работает и кабинет неотложной помощи, ведётся приём маломобильных граждан.
http://gubkin.city/news/society/35308/
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- Великоросс
- 05.08.201818:02
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