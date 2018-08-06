В Канском районе Красноярского края открылся молочный комплекс

3 августа в д. Тарай Канского района Красноярского края открылся молочный комплекс компании «Канская сортоиспытательная станция».

Его масштабная реконструкция началась в 2014 году и продлится до следующего года. Новый комплекс на 1000 коров и при выходе на полную производственную мощность может давать до 9 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса в год. По проекту модернизации планируется создать 60 рабочих мест, на сегодняшний день уже создано 46 из них.

Поднимали комплекс практический из руин. Когда-то в советское время здесь был крупный совхоз, но в 90-е всё пришло в упадок.

«Сейчас это современное производство. Особая гордость — молочно-доильный цех. Все доильные залы оборудуются системой управления стадом. Как это работает: у каждой коровы закреплён датчик, в нашем случае на ошейнике висит чип. Корова приходит на дойку, вот установлена антенна, считывает всю информацию о корове. То есть вся информация о стаде хранится у нас в компьютере», — Сергей Левковский, зооинженер.

Новые технологии позволяют производить 50 тонн молока в сутки — для местных фермеров цифра просто заоблачная. Открытие современного комплекса стало настоящим событием не только для района, но и всего края. С открытием комплекса предприятие стало рупнейшим производителем молока на востоке Красноярского края.

В планах «Канской сортоиспытательной станции» — увеличение поголовья коров в ближайшие годы.

В этот день на территории нового комплекса прошел ежегодный конкурс операторов машинного доения коров, участие в котором приняли специалисты из 16 районов края.

https://www.enisey.tv/news/post-10491/