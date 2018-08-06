«Красный Октябрь» успешно осваивает новые марки сталей и сплавов

В числе приоритетных направлений работы Волгоградского металлургического комбината остаются улучшение качества выпускаемой продукции и освоение новых марок сталей, сплавов.

Яркий пример — производственный процесс на стане холодной прокатки «1600», продукция которого применяется при производстве узлов, деталей оборудования химического и энергетического машиностроения, при производстве газотурбинных авиационных двигателей и других изделий ответственного назначения.

С момента возрождения стана «1600» не прекращается работа по расширению сортамента выпускаемых марок сталей и сплавов. В 2018 году сортамент пополнился рядом позиций: 06Х15Н6МВФБ-Ш (ВНС16-Ш), 11X11H2B2MФ?Ш(ЭИ962-Ш), 12ХН38ВТ-ВД (ЭП703-ВД),ХН77ТЮР (ЭИ437Б), ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД), 15Х18Н12С4ТЮ-Ш (ЭИ654-Ш) и 30Х13.

Следует отметить, что работа по освоению проката востребованных марок ведется на стане «2000» — освоено производство листового проката из сталей и сплавов ХН75МБТЮ (ЭИ602), 12ХН38ВТ-ВД (ЭП703-ВД), 03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ52-ВД) и других.

Планомерная реализация приоритетных задач позволяет комбинату «Красный Октябрь» расширять и пополнять свой портфель заказов новыми видами продукции, которая максимально востребована в различных отраслях промышленности России. А это, в свою очередь, обеспечивает стабильно лидирующие позиции на рынке специальных сталей вне зависимости от меняющейся конъюнктуры.