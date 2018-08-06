Яблочный проект Анапы расширяется
Общий объем вложений составил 542 млн рублей. Этот инвестпроект был заключен на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».
На первом этапе работ была произведена закладка 200 гектаров садов интенсивного типа и закуплено оборудование капельного орошения, о чём сообщалось в январе 2018 года.
В этом году завершено строительство насосной станции для полива сада и холодильника вместимостью 2500 тонн.
Наличие холодильника позволит обеспечить хранение собственного урожая, а также принимать фрукты и овощи от других сельхоз производителей.
— После выхода на проектную мощность инвестор ЗАО ОПХ «Анапа» планирует сбор урожая в количестве 9 тысяч тонн в год. Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест, — уточнили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Сообщение подготовлено совместно с камрадом Human RS
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- Сергей Котенко
- 06.08.201820:00
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