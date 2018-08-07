Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Североморск» зашли в пролив Ла-Манш

Боевые корабли Северного флота зашли в пролив Ла-Манш. Об этом «РГ» во вторник сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» продолжат дальний поход в морях Атлантического океана. Здесь они будут проводить тренировки и учения по борьбе за живучесть, оказанию помощи терпящим бедствие на воде. Кроме того, охранять и оборонять отряды кораблей, находящиеся на переходе морем.

В дальний поход корабли отправились после Главного военно-морского парада в Кронштадте. Потом в Балтийском море они участвовали в учениях вместе с Балтийским и Черноморским флотами. С 5 июля ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» преодолели более четырех тысяч морских миль.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» — второй корабль серии 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1986 году. Водоизмещение — 11280 тонн. Скорость хода — 32 узла. Автономность плавания — 30 суток. На борту артиллерийское, зенитное, ракетное, противолодочное вооружение. Стоит один вертолет Ка-27.

Большой противолодочный корабль «Североморск» введен в эксплуатацию в 1988 году. Несет современное вооружение, в том числе два ЗРК «Кинжал». В авиационной группе — два вертолета Ка-27ПЛ.