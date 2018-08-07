Первый серийный российский газотурбовоз ГТ1h-002 официально включен в локомотивный парк СвЖД



Газотурбовоз ГТ1h-002

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ГТ1h-002 официально включен в локомотивный парк СвЖД и на постоянной основе водит поезда на участке Егоршино — Алапаевск — Серов-Сортировочный

Первый серийный российский газотурбовоз ГТ1h-002 в июле совершил две экспериментальные поездки с грузовыми поездами повышенной массы и длины на участке Сургут — Лимбей — Коротчаево Свердловской железной дороги. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В ходе эксперимента необходимо было подтвердить правильность расчетов месторасположения точек экипировки и заправки газомоторных локомотивов на севере Уральского федерального округа, а также определить критическую (максимальную) норму массы грузовых поездов для газотурбовозов серии ГТ1h на указанном участке.

ГТ1h-002 (усовершенствованная версия ГТ1h-001) официально включен в локомотивный парк СвЖД и на постоянной основе водит поезда (в т.ч. повышенного веса и длины) на участке Егоршино — Алапаевск — Серов-Сортировочный. Кроме того, этот инновационный локомотив участвует в испытаниях, целью которых является выход на поэтапную реализацию Соглашения в области использования природного газа в качестве моторного топлива, заключенного ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и производителями железнодорожной техники.

21-25 июля в ходе первой экспериментальной поездки по маршруту Сургут — Лимбей — Коротчаево (636 км) была установлена возможность вождения на этом участке поездов массой до 7 тыс. тонн локомотивами типа ГТ1h без дозаправки.

В рамках второго эксперимента 29-30 июля газотурбовоз проследовал по участку Лимбей — Сургут (532 км) с грузовым составом массой более 9 тыс. тонн, сформированным на подъездных путях Пуровского ЗПК. Поездка подтвердила возможность эксплуатации газомоторных локомотивов с поездами 9 тысяч тонн на участке Лимбей — Сургут без дозаправки.

Топлива на обе поездки хватило с запасом, что также подтверждает правильность предварительных расчетов по точкам размещения пунктов заправки локомотивов сжиженным природным газом. Они предполагаются на станциях Войновка, Тобольск и Сургут. Пока единственный такой комплекс функционирует под Екатеринбургом.