На Челябинском цинковом заводе выпущена опытная партия кадмиевых пигментов

Челябинский цинковый завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступил к реализации очередного этапа программы диверсификации производства. Первая опытная партия кадмиевых пигментов была получена на укрупненной лабораторной установке в Техническом университете УГМК в рамках совместной исследовательской работы.

Кадмиевые пигменты преимущественно используются в покрытиях, где требуется химическая стойкость, термостойкость и атмосферостойкость — различных пластмассах и синтетических волокнах.

«Емкость рынка пигментов по результатам исследования составляет около 70 тонн, — отмечает генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт. — При благоприятной конъюнктуре наш завод может производить до 30 тонн продукции в год».

Основное отличие технологии, применяемой на Челябинском цинковом заводе, заключается в использовании кадмиевого электролита, а не металлического кадмия, что способствует снижению затрат на получение готовой продукции. В специальном реакторе смешивается кадмиевый электролит и другие вспомогательные реагенты, суспензия фильтруется, полученный продукт сушится и измельчается.

В настоящее время разработана технология получения пигмента четырех цветов — лимонный, средне-желтый, оранжево-красный и темно-красный. Цвет и его насыщенность зависят от содержания цинка, селена и их соотношения с сульфидом кадмия. Так, в лимонном пигменте дополнительно присутствует цинк, а в красных — селен.

Как отмечает директор по науке ТУ УГМК Сергей Краюхин, следующие стадии реализации проекта — испытания опытных партий кадмиевых пигментов у потенциальных потребителей и разработка технологического регламента для проектирования нового участка, включающая стадию моделирования процессов — от лабораторного получения порошков до промышленного, а также расчет и выбор оборудования.