Ростехнадзор одобрил ввод в эксплуатацию крытого футбольного манежа в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установлено, что работы завершены. Нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — сообщили в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Крытый футбольный манеж находится в Калининском районе по улице Университетская Набережная.

«Ввод объекта с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, спортивными площадками, раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом, помещением для допинг-контроля, тренажерным залом и кафе позволит создать современное пространство для тренировок и соревнований», — говорится в комментарии.

В августе 2023 года сообщалось, что стартовало возведение крытого футбольно-легкоатлетического манежа, который будет рассчитан на 3 тыс. зрителей.

Площадь манежа составит 25,3 тыс. кв. м, высота — 35,75 м. Объект включит в себя футбольное поле размером 105×68 м, беговые дорожки, сектора для легкоатлетических видов спорта. Помимо основной трибуны, в нем разместится также трибуна для маломобильных зрителей, раздевалки с душевыми, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал, пресс-центр и магазин спортивных товаров. Возле здания будут предусмотрены парковки для автомобилей и автобусов. Арена позволит проводить культурно-массовые мероприятия и соревнования любого уровня, в том числе международные.

Завершить строительство арены планировалось еще в 2025 году. Концессионное соглашение о создании крытого футбольно-легкоатлетического манежа в ноябре 2022 года подписали министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинский цинковый завод.

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