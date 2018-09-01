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Детские сады и школы

В Тюменской области открыты три новые школы

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Первого сентября в Тюменской области открыты три новые школы: в микрорайоне Ямальский-2, в селе Тоболово Ишимского района и в деревне Малая Зоркальцева Тобольского района.

Второй корпус гимназии № 49 в Тюмени начали строить в 2017 году, завершение работ запланировано до 15 августа текущего года. Финансирование его идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Школа в границах улиц Василия Подшибякина — Фармана Салманова — Обдорской вместит в себя 48 классов, из них 16 классов для учащихся начальной школы и 32 — для учеников с 5 по 11 класс. Общая площадь здания — более 20 тыс. кв. м.

  •  © www.vsluh.ru
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http://www.vsluh.ru/news/realty/332884

Тюмень
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