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Энергетика и ТЭК

На Ленинградской АЭС-2 стартовало финальное опробование энергоблока № 1

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На второй очереди Ленинградской АЭС началось комплексное опробование инновационного энергоблока № 1. В течение 15 суток энергоблок будет работать в непрерывном режиме на уровне мощности 100%.

В это время окончательно будет подтверждена работоспособность и соответствие проекту всех технологических систем и оборудования.

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http://www.rosatom.ru/journalist/news/na-leningradskoy-aes-startovalo-finalnoe-15-sutochnoe-kompleksnoe-oprobovanie-energobloka-1-/

РОСАТОМ, Ленинградская, АЭС-2, ВВЭР-1200
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