На Ленинградской АЭС-2 стартовало финальное опробование энергоблока № 1

На второй очереди Ленинградской АЭС началось комплексное опробование инновационного энергоблока № 1. В течение 15 суток энергоблок будет работать в непрерывном режиме на уровне мощности 100%.

В это время окончательно будет подтверждена работоспособность и соответствие проекту всех технологических систем и оборудования.

<img class="emoji" src="https://vk.com/images/emoji/D83DDCA1.png" alt="