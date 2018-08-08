Трактор Ростсельмаш установил рекорд по величине засеянной площади на одном топливном баке

Трактор модели VERSATILE MFWD 340 производства Ростсельмаш установил рекорд «Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке».

Рекорд поставлен во время эксплуатации машины на полях ТД «Русский гектар» агрохолдинга «Солнечные продукты» в Марксовском районе Саратовской области. Работая на поле с короткими гонами и большим количеством разворотов, трактор Ростсельмаш с посевным комплексом шириной захвата 10,7 метра весом 12 т («сухой» вес, без учета заправки семенами) за 7,5-часовую смену засеял 58,5 га. Расход топлива на гектар обработанной площади уложился в предел менее 5 литров.

На протяжении всего времени трактор работал со скоростью 10,2 км/ч (нагрузка — 1 700 об/мин), таким образом, двигатель был загружен только на 72%. Это подтверждает то, что и с более тяжелыми орудиями трактор может работать с такой же легкостью. Участники и жюри рекорда в один голос отмечают, что хорошая производительность машины достигнута только за счет ее конструктивных возможностей и правильной настройки, без применения ассистирующих электронных опций.

— Мы осознанно использовали трактор без системы автоматического вождения, которая дает дополнительную «прибавку», — говорит представитель регистратора рекорда. — С электронными помощниками производительность данного трактора была бы выше еще на 5-7 процентов.

— Мы подвели итоги посевной кампании и можем констатировать: VERSATILE MFWD 340 продемонстрировал наивысшие показатели. Это трактор с огромными возможностями, у него хорошая тяга на крюке. При этом машина простая и надежная и имеет очень умеренный топливный «аппетит», — подвел итоги использования модели главный инженер агрохолдинга Павел Григорьев. - У нас в хозяйстве почти два десятка тракторов от Ростсельмаш, мы с 2008 года отдаем им предпочтение. После открытия тракторного производства в Ростове-на-Дону других вариантов по доступным и эффективным тракторам мы не рассматриваем, и новые рекордные машины серии MFWD только подтверждают нашу экспертизу.