«РЖД» построили железнодорожный путь на Жежелевом мосту через Дунай в Сербии

В начале августа компания AZVI подписала акт приемки работ по проекту «Устройство нижнего и верхнего строений пути на Жежелевом мосту через реку Дунай в городе Нови Сад», тем самым обозначив, что «РЖД Интернешнл» полностью выполнила обязательства по данному проекту в соответствии с условиями договора и объект принят заказчиком. С этого момента начинается 2-летний гарантийный период, сообщает пресс-служба «РЖД Интернешнл».

Договор субподряда на выполнение работ по устройству нижнего и верхнего строений пути на Жежелевом мосту через реку Дунай в городе Нови Сад между ООО «РЖД Интернешнл» и испанской компанией «AZVI» был подписан в октябре 2017 года.

«РЖД Интернешнл» приступила к реализации проекта в ноябре 2017 года. «На объекте были выполнены работы по устройству нижнего строения пути на подходах к мосту и верхнего строения пути на мосту и подходах к нему, а также осуществлена предусмотренная контрактом поставка материалов. Для реализации проекта использовалась российская технология звеньевой укладки и отечественные укладочные краны», — говорится в сообщении.

Все контрактные обязательства были выполнены компанией в срок, несмотря на тяжелые погодные условия, в которых проходила реализация проекта. 7 апреля 2018 года, после 19-летнего перерыва, было вновь запущено регулярное железнодорожное движение через Жежелев мост — важный инфраструктурный объект, который является частью транспортного Коридора X и входит в состав скоростной железной дороги Белград — Будапешт.

Стоимость реализации договора составила около €1,6 млн. Финансирование проекта осуществлялось из средств ЕБРР. Для «РЖД Интернешнл» это стало первым опытом работы в качестве субподрядчика европейской компании на территории Республики Сербии.

ООО «РЖД Интернешнл» — специализированная инжиниринговая компания, созданная в рамках холдинга «РЖД» для централизации функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и оперативного управления инфраструктурными проектами за рубежом.

Компания предлагает весь комплекс услуг и технологий в области железнодорожного строительства — от начальной стадии проектирования и проработки проекта до его последующей реализации «под ключ» в любой стране мира.