ТМК-ИНОКС запустило новый комплекс по удалению смазки с длинномерных труб

ООО «ТМК-ИНОКС» (г. Каменск-Уральский), входящее в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), запустило новый технологический комплекс по удалению смазки с длинномерных труб.

Комплекс обеспечивает оптимальный технологический цикл удаления смазки труб длиной до 24 м после того, как они проходят этапы холодной прокатки и безоправочного волочения. Удаление смазки необходимо для предотвращения ее пригорания на трубах при последующей термообработке и на нагревательных спиралях печей.

Новый комплекс установлен на участке большого травильного отделения предприятия ТМК-ИНОКС и включает в себя ванны обезжиривания и промывки труб горячей водой, ванну из композитных материалов для промывки труб холодной водой и установку «Минерва», предназначенную для очистки и ультрафильтрации обезжиривающих растворов.

Запуск данной линии будет способствовать экологичности производства на заводе. Кроме того, использование «Минервы» позволяет экономить расходование водных ресурсов и обезжиривающих растворов и тем самым минимизировать влияние производства на окружающую среду.

«Запуск в работу данного оборудования стал одним из этапов комплексной стратегии по освоению производства бесшовных нержавеющих длинномерных труб. В результате реализации проекта мы сможем наиболее полно удовлетворять потребности наших заказчиков в длинномерных трубах и при этом соответствовать самым высоким стандартам качества, предъявляемым к их производству», — отметил генеральный директор ТМК-ИНОКС Вячеслав Гагаринов.

http://www.metalinfo.ru/ru/news/103663