Запрессовали и готово: как ТМК меняет подход к строительству трубопроводов
ТМК Нефтегазсервис начинает строить трубопроводы принципиально новым для России способом. Компания теперь ведет проекты «под ключ», используя технологию бессварной сборки. Первую такую нитку длиной 4,5 километра уже проложили на месторождении в Восточной Сибири.
Вместо привычной сварки трубы соединяют по принципу «конус-раструб» — их просто запрессовывают друг в друга мощным мобильным прессом. Получается герметичное и долговечное соединение, которое прослужит столько же, сколько и сами трубы — до 20 лет. При этом собирать такие участки получается в разы быстрее.
Как рассказали в компании, этот метод меняет саму логику строительства. Он не только ускоряет процесс, но и избавляет от трудоемкого контроля сварных швов. Для клиентов это значит, что теперь можно получить готовый трубопровод от одной компании и в сжатые сроки.
В ТМК НГС рассчитывают, что новая услуга будет востребована по всей стране. По их оценкам, потребность в таких быстрых решениях на рынке превышает 900 километров в год. После успешного сибирского опыта компания готова масштабировать технологию на другие регионы.
