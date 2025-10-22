ТМК Нефтегазсервис начинает строить трубопроводы принципиально новым для России способом. Компания теперь ведет проекты «под ключ», используя технологию бессварной сборки. Первую такую нитку длиной 4,5 километра уже проложили на месторождении в Восточной Сибири.

Вместо привычной сварки трубы соединяют по принципу «конус-раструб» — их просто запрессовывают друг в друга мощным мобильным прессом. Получается герметичное и долговечное соединение, которое прослужит столько же, сколько и сами трубы — до 20 лет. При этом собирать такие участки получается в разы быстрее.

Как рассказали в компании, этот метод меняет саму логику строительства. Он не только ускоряет процесс, но и избавляет от трудоемкого контроля сварных швов. Для клиентов это значит, что теперь можно получить готовый трубопровод от одной компании и в сжатые сроки.

В ТМК НГС рассчитывают, что новая услуга будет востребована по всей стране. По их оценкам, потребность в таких быстрых решениях на рынке превышает 900 километров в год. После успешного сибирского опыта компания готова масштабировать технологию на другие регионы.