Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), запустил в опытно-промышленную эксплуатацию новый участок фосфатации муфт. Расширение мощностей позволит вдвое — до 1 тыс. штук в смену — увеличить объемы производства муфт с износостойким антифрикционным покрытием, которое повышает устойчивость деталей трубопроводов к работе в агрессивной среде.

На новом участке расположены две гальванические линии, каждая из которых состоит из 16-ти ванн, оснащенных сопутствующими энергоустановками. Обе линии взаимозаменяемы и обеспечивают нанесение фосфатного покрытия на нарезные муфты диаметром от 88,9 до 269,9 мм и длиной от 132 до 320 мм.

Кроме того, на новой линии будет наноситься бессмазочное покрытие для резьбовых соединений собственной разработки Green Well. Эта экологичная технология позволяет отказаться от использования резьбоуплотнительной смазки при свинчивании обсадных труб в колонну, что исключает ее попадание в окружающую среду и существенно сокращает время на подготовку труб к спуску в скважину.

«Ввод нового участка фосфатации муфт позволит укрепить технологическое преимущество ТАГМЕТа в изготовлении качественных обсадных и насосно-компрессорных труб. Это позволит освоить новые типы герметичных фосфатных покрытий, добиться улучшенных механических и химических способов защиты трубопроводов и предоставить потребителю продукцию повышенного качества», — сказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Ввод в эксплуатацию нового участка фосфатации муфт является одним из этапов проекта по модернизации отделочной части трубопрокатного производства. Его реализация даст ТАГМЕТу возможность улучшить качество муфтового соединения, обеспечив максимальную герметичность и прочность стыка.

Фосфатация — это химическая обработка поверхности муфт, в результате которой на них образуется защитный слой, что повышает коррозионную стойкость муфт, улучшает их износостойкость и адгезию с другими покрытиями, например, смазками или лакокрасочными материалами.