Начался монтаж напорного трубопровода Верхнебалкарской ГЭС

Строители Верхнебалкарской малой ГЭС, возводимой РусГидро на реке Черек-Балкарский в Кабардино-Балкарии, приступили к монтажу напорного трубопровода длиной 1150 м.

Одновременно продолжается активная работа по возведению других сооружений гидроэлектростанции — деривационного канала-лотка и тоннеля № 2, здания ГЭС. В отстойник — гидротехническое сооружение, предназначенное для очищения воды от наносов, которые несет горная река, уложено уже больше 90% необходимого объема бетона. К концу сентября планируется провести испытания отстойника наполнением до отметок нормального подпорного уровня.

Верхнебалкарская малая ГЭС возводится РусГидро по деривационной схеме вдоль левого берега реки, на участке, где имеется необходимый уклон рельефа местности. Вода забирается выше по течению от ГЭС и по водоводам подается на турбины, создавая напор гидроэлектростанции. Проектная мощность ГЭС — 10 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 60 млн кВт·ч. Строительство станции поможет снизить энергодефицит Кабардино-Балкарии, составивший в 2017 году более 1 млрд кВт·ч и покрываемый поставками электроэнергии из других регионов.

Верхнебалкарская МГЭС — одна из нескольких малых гидроэлектростанций, строящихся РусГидро в Северо-Кавказском федеральном округе. Возведение малых гидроэлектростанций позволяет повысить выработку электроэнергии с использованием экологически чистого, возобновляемого источника.